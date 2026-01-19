Duelo en la región por el siniestro de Adamuz: "Por el momento no hay víctimas extremeñas"

Los representantes políticos e institucionales de Extremadura han expresado este lunes su pesar por las víctimas mortales del grave accidente ferroviario registrado en el municipio cordobés de Adamuz, en el que han fallecido al menos 39 personas y más de un centenar han resultado heridas. A lo largo de la mañana, instituciones autonómicas, provinciales y municipales han guardado minutos de silencio como muestra de respeto y solidaridad, en el marco de los tres días de luto oficial establecidos en todo el país.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que, por el momento, no consta que entre las víctimas mortales haya extremeños o familiares directos, pero ha pedido "cautela" ante la existencia de personas aún desaparecidas. Quintana ha calificado el siniestro como "un accidente muy grave, muy duro y que se lleva a muchas víctimas" y ha subrayado que las causas del descarrilamiento serán determinadas por los técnicos que ya trabajan en la zona.

Asimismo, ha indicado que no ha sido necesaria la movilización de medios de emergencia extremeños, aunque varios dispositivos, como los equipos psicosociales de Cruz Roja Extremadura, han permanecido en preaviso desde la noche del domingo.

Minutos de silencio

La Junta de Extremadura ha celebrado uno de los principales actos de homenaje a las 12.30 horas frente a la sede de la Presidencia. La presidenta en funciones, María Guardiola, ha encabezado el minuto de silencio, en el que han participado miembros del Ejecutivo regional, diputados electos en la Asamblea autonómica, representantes del PP de Extremadura y trabajadores. El homenaje ha concluido con un aplauso en memoria de las víctimas.

Otras administraciones e instituciones de la región se han sumado a las muestras de duelo por las víctimas del accidente ferroviario. La Delegación del Gobierno en Extremadura ha guardado un minuto de silencio a las puertas de su sede, en un acto en el que han participado en torno a medio centenar de personas. El homenaje se ha celebrado de forma simultánea en subdelegaciones de todo el país, en aplicación del luto oficial decretado desde las 00.00 horas del día 20 hasta las 24.00 horas del día 22.

Ayuntamientos y diputaciones

Siguiendo la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, varios ayuntamientos extremeños han celebrado actos de homenaje a las víctimas. En Cáceres, el alcalde, Rafa Mateos, y concejales de la corporación municipal han participado en el minuto de silencio convocado frente a la sede consistorial, desde donde Mateos ha trasladado el pésame de la ciudad a los familiares de los fallecidos y ha puesto a disposición de las instituciones andaluzas los medios materiales y personales que pudieran necesitar.

La Diputación de Cáceres también se ha sumado al duelo con minutos de silencio en la puerta de sus centros de trabajo, entre ellos el Palacio Provincial, en la capital cacereña, y el Complejo Cultural Santa María, en Plasencia, donde trabajadores y responsables institucionales han mostrado su apoyo a las víctimas y a sus familias.

En Mérida, la corporación municipal ha guardado un minuto de silencio frente a la fachada principal del ayuntamiento, con la presencia del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, así como representantes institucionales, fuerzas de seguridad y miembros de la sociedad civil. Rodríguez Osuna ha lamentado este "desgraciado accidente" y ha trasladado el pésame de la ciudad a las familias afectadas, al tiempo que ha deseado que la cifra de víctimas no siga aumentando.

El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado igualmente un minuto de silencio a las puertas del consistorio como muestra de recuerdo y cariño hacia las víctimas mortales del accidente, las personas heridas y sus familias. El alcalde de la capital pacense, Ignacio Grajera, ha lamentado una noche "muy trágica" y una mañana "muy triste" y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia y la respuesta solidaria mostrada tras el siniestro. Asimismo, ha trasladado el apoyo de la ciudad a las familias afectadas y ha puesto a disposición cualquier medio material y humano que pudiera ser necesario, al tiempo que ha expresado su deseo de que no aumente la cifra de víctimas y que los heridos se recuperen "lo antes posible".

Reacciones políticas

Los representantes políticos también han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales. Desde el PP de Extremadura, María Guardiola ha afirmado sentirse "conmocionada" por el accidente y ha trasladado su pésame a las familias de las personas fallecidas, además de expresar su apoyo a los heridos y a los equipos de emergencia que trabajan en el lugar del siniestro.

Desde el PSOE de Extremadura han trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales, al tiempo que han mostrado su solidaridad con las personas heridas y su respaldo a los servicios de emergencia desplazados hasta Adamuz.

Por su parte, el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha expresado su cariño y ánimo a las familias afectadas y ha destacado la labor de los equipos de emergencia y la solidaridad mostrada tras la tragedia.

Apoyo de la Iglesia

La Diócesis de Coria-Cáceres también ha mostrado públicamente su dolor y solidaridad ante la tragedia. El obispo, en nombre de la comunidad diocesana, se ha unido al luto de las familias afectadas y ha señalado que, ante un suceso que se acerca ya al medio centenar de fallecidos, la fe invita a acompañar y consolar a quienes sufren, uniéndose en oración por las víctimas y por todas las personas afectadas.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona del accidente, donde varias personas permanecen hospitalizadas, una docena de ellas en unidades de cuidados intensivos, según los últimos datos.