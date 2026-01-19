Feijóo, sobre el accidente de tren de Adamuz: "El Gobierno no nos ha dado ninguna información"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró en su primera comparecencia en Adamuz (Córdoba) este lunes, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que "el Gobierno no nos ha dado ninguna información", y que toda la que tiene le ha llegado a través del Ejecutivo autonómico.

Así lo señaló a preguntas de la prensa, después de una intervención en la que trasladó su pésame a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a quienes trabajan en las tareas de recuperación de cuerpos y de tratamiento de los heridos en los hospitales de la zona, algo que según dijo se ha realizado con "mucha profesionalidad, con mucho rigor, con mucha responsabilidad. Y llamo la atención al respecto, porque es un ejemplo, ante un impacto emocional como el que se ha sufrido ayer [por el domingo] por la noche, y que poco a poco íbamos conociendo más información, y lamentablemente toda la información que íbamos conociendo era mala".

El líder de la oposición afirmó en primera persona que "yo no he tenido ninguna información del Gobierno, ni directa ni indirecta", y precisó, girándose en ese momento hacia Moreno, que "la información que tenemos es a través de la Junta de Andalucía y a través de ustedes, de los medios de comunicación". Todo ello después de recordar, como ya se conocía, que el domingo por la noche le trasladó a Pedro Sánchez la idoneidad de suspender la entrevista que en principio ambos iban a mantener la tarde de este mismo lunes en la Moncloa, para tratar el posible envío de tropas a Ucrania y en general todos los asuntos de la agenda internacional y de seguridad y defensa. Una petición, la de aplazar la entrevista, a la que accedió el presidente del Gobierno.

"España se une cuando tiene un gran problema"

Feijóo compareció en el mismo lugar en el que horas antes lo había hecho el propio Sánchez junto a Moreno y varias autoridades, entre ellas la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, los ministros de Transportes e Interior, Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska, y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno.

En primer lugar habló el presidente andaluz, que agradeció la visita de su jefe de filas. Luego, el líder de los populares lanzó el mencionado mensaje de condolencia y agradecimiento a los servicios públicos, sumándose a lo que ya había hecho Moreno. "Hemos acreditado que España se une cuando tiene un gran problema", sentenció, tras recordar las muestras de solidaridad de los vecinos de la localidad cordobesa con los afectados por el accidente ferroviario.

Feijóo trajo a colación el accidente de Angrois, en Santiago de Compostela, en el verano de 2013, que vivió en primera persona como presidente de la Xunta de Galicia, entonces en su primer mandato como tal. "Sé lo que están pasando los familiares, sé lo que están pasando aquellas personas que se han visto afectadas por el accidente", afirmó, tras decir que "esto me ha hecho revivir el accidente del Alvia que tuvimos en Santiago, allá por el 24 de julio del año 2013, con ochenta fallecidos y ciento cuarenta heridos. No lo olvidaré jamás, y por tanto sé que lo que ustedes han visto no lo olvidarán nunca, y estas cosas le acompañan a uno en su biografía personal y en su biografía política", concluyó.

Antes de desplazarse al lugar del accidente desde Madrid, Feijóo reunió de urgencia en la sede de Génova a un gabinete de crisis improvisado con el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, encargado también del área de Transportes, con la vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez y con el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez, y la ex directora general de operaciones de la compañía pública, Berta Barrero. Además, durante toda la mañana estuvo en contacto con el último ministro de Fomento del PP, en el Gobierno de Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, con el que mantiene una relación muy fluida desde que llegó a Génova hace cuatro años. Ya el domingo por la noche el secretario general del PP, Miguel Tellado, por orden de su jefe de filas, trasladó en un grupo interno con los secretarios generales autonómicos que el partido suspendía toda su agenda política, como por ejemplo la reunión del comité de dirección de los lunes y la posterior rueda de prensa.