Feijóo reúne a un comité de crisis en Génova con el expresidente de Renfe y en contacto con el exministro de la Serna

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, preside este lunes en Génova, donde habitualmente tiene lugar la reunión semanal del comité de dirección del partido, un comité de crisis por el accidente de Adamuz (Córdoba), que ya se ha cobrado decenas de muertos, al menos 39, y un centenar de heridos. Al término del encuentro, el líder de la oposición emprendió viaje hacia la localidad andaluza para visitar la zona afectada.

Así lo comunicó el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una comunicación grabada donde explicó que "estamos volcados en ayudar en lo que haga falta". El número dos del partido conservador elogió la tarea de los servidores públicos, pues todos ellos, dijo, "han demostrado una vez más su extraordinaria calidad humana, su profesionalidad y su vocación de servicio público, así como la de los vecinos de la zona: "No hay palabras para describir el enorme orgullo que sentimos por el pueblo español, son los mejor de este país", concluyó.

Ya el domingo por la tarde, ante las primeras informaciones sobre el descarrilamiento de un tren Alvia y su choque con un Iryo que circulaba en la vía de dirección contraria a la altura de la localidad cordobesa, Feijóo reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la suspensión de la entrevista que este mismo lunes iban a mantener por la tarde en la Moncloa. Además, ordenó posteriormente a todas las direcciones autonómicas del PP que suspendieran su agenda prevista para el primer día de la semana en señal de luto.

En la sede de los populares, Feijóo siguió las novedades del siniestro, antes de emprender camino a Córdoba, en permanente contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ya en la noche del domingo se desplazó al lugar de los hechos. Le acompañaron en Génova el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez, y la ex directora general de operaciones de la compañía pública, Berta Barrero. Junto a ellos estuvo el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, quien entre sus competencias orgánicas tiene también la de Transportes, y la vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez, en una suerte de gabinete de crisis en la sombra.

Además, Feijóo permanece en permanente contacto desde la noche del domingo con el exministro de Fomento (ahora Transportes, la cartera que ostenta el socialista Óscar Puente) Íñigo de la Serna, para recibir toda la información posible acerca de la infraestructura afectada por el mayor accidente de la alta velocidad ferroviaria española en toda su historia. De la Serna, ingeniero de caminos, fue el último ministro del ramo en el Gobierno de Mariano Rajoy hasta 2018 y antes había sido alcalde de Santander. Aunque dedicado a la actividad privada desde entonces, no ha perdido el contacto con el PP, especialmente desde que Feijóo llegó en el año 2022 a la presidencia del partido.

Vox no suspende agenda

La suspensión de la agenda pública e institucional también afecta al Senado, que presidente el popular Pedro Rollán, en una cámara donde los populares tienen mayoría absoluta. La Cámara Alta ha cancelado su actividad ordinaria de este lunes, que incluía varias de las comparecencias en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'.

Igualmente, y en consonancia con lo anterior, el PP suspendió la habitual rueda de prensa de los lunes en Génova. Algo que no hizo Vox, que mantuvo la comparecencia ordinaria en su sede central después de la reunión semanal del Comité de Acción Política, presidida como es habitual por Santiago Abascal. El portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, se mostró "sorprendido por la sorpresa que supone que Vox siga trabajando. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es la mejor manera que tenemos de homenajear a las víctimas de esta catástrofe que lamentamos en el alma".

En esa línea, reclamó "responsabilidades" y aseguró que "desde hace años se ha venido advirtiendo del deterioro sin precedentes de todas nuestras infraestructuras públicas". Una afirmación que sostuvo citando las palabras del presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, quien en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) descartó el fallo humano como causa de la tragedia y apuntó a problemas "con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura".

Abascal, por su parte, se pronunció el domingo por la noche en las redes sociales mostrando su "desolación" por lo sucedido, y su esperanza de que "toda la capacidad del Estado esté trabajando para atender a los heridos". Aunque en el mismo mensaje no evitó atacar de nuevo al Ejecutivo de Sánchez: "Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político".

Feijóo, por su parte, afirmó que "los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora", concluyó.