Juanma Moreno, en el lugar de la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Aún es pronto para hacer conjeturas"

Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad Antonio Sanz. Justo antes de atender a la prensa se ha detenido a hablar con los jefes del operativo, miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicio de Emergencias, además de entrar a la caseta municipal, donde se ha desplegado el operativo de atención a las víctimas. "Muy buen trabajo", decía Sanz a algunos de los miembros del 061 con los que se ha parado a hablar.

Juanma Moreno ha lamentado que, debido a las horas de la noche y la orografía "va a ser muy difícil excarcelar" los cuerpos que pueda haber en el interior los vagones que han caído por el terraplén, hacia el que posteriormente se ha dirigido.

El presidente de la Junta ha explicado que hasta el hospital de campaña de Adamuz se han tratado de manera urgente 170 heridos leves y ha señalado que hay 75 ingresados en el Reina Sofía, de los cuales 15 están en estado grave. "Ahora mismo se están haciendo operaciones y los quirófanos están abiertos para salvar vidas", ha recalcado tras agradecer la labor de los profesionales sanitarios.

Balance de víctimas provisional

El presidente andaluz también ha comentado que hay 16 médicos forenses en la zona que se van a encargar de identificar los cadáveres y notificado que será el este lunes cuando se empiece con la recuperación de los cuerpos. "Estamos ante un accidente duro", ha insistido.

Respecto al número total de víctimas, Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Eso sí, ha alertado que la situación de los vagones "es muy delicada".

Respecto a las causas del accidente indica que aún no disponen de dicha información ni de cuántas personas han salido despedidas de los vagones. La información sobre los fallecidos ha recalcado que la llevará el Instituto de Medicina Legal de Córdoba.