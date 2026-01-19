Funeral de Irene de Grecia
Los Reyes muestran su "consternación" por el accidente y viajarán mañana a Córdoba
La familia real volverá hoy antes de lo previsto de Atenas, donde ha ido al entierro de Irene de Grecia
La "consternación" por el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha marcado este lunes la agenda y el tono de los Reyes en Atenas. Desde la capital griega, donde se encuentran para asistir al funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia, Felipe VI y la reina Letizia han trasladado su profunda preocupación por el siniestro que ha dejado decenas de víctimas mortales y numerosos heridos, y han anunciado su intención de desplazarse este martes a la zona afectada, en la provincia de Córdoba.
Antes de acudir a la Catedral Metropolitana de Atenas, los Reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, atendieron a los medios de comunicación. El jefe del Estado explicó que, desde la noche del domingo, la Casa del Rey ha mantenido un contacto constante con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para seguir la evolución del accidente y conocer de primera mano la situación sobre el terreno.
Felipe VI subrayó que, una vez concluidos los compromisos institucionales ineludibles en Grecia, la intención es regresar cuanto antes a España para estar pendientes de lo ocurrido y valorar una presencia directa en el lugar del siniestro. No se quedarán a un pequeño encuentro familiar que estaba previsto tras los actos religiosos. "En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", aseguró el Monarca. "Y unas palabras de gratitud para los vecinos de Aldamuz", dijo sobre la ayuda brindada por los ciudadanos del municipio cordobés.
La reina Letizia incidió en que los trabajos de los técnicos y de los servicios de emergencia continúan y recalcó que, en estos momentos, el esfuerzo debe centrarse en "atender, acompañar y asistir a todas las personas afectadas por el accidente brutal".
Suspendida una entrega de medallas
Según fuentes de la Casa del Rey, el viaje a Córdoba se realizará previsiblemente este martes, lo que ha obligado a suspender el acto previsto en Toledo para la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Por ahora sí que se mantiene el viaje de Felipe VI el miércoles por la mañana a Estrasburgo (Francia), para hablar, junto al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ante el Parlamento europeo. El motivo, la conmemoración de la entrada de ambos países en las Comunidades Europeas, un hito del que el 1 de enero se cumplieron 40 años.
