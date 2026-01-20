Tragedia en Adamuz
El Gobierno evita apuntar a las causas del accidente de tren en Adamuz: "Todas las hipótesis están abiertas"
Moncloa organizará un funeral de Estado por las víctimas este mes de febrero en Andalucía
El Gobierno evita descartar hipótesis sobre las causas del accidente ferroviario. La única que no está sobre la mesa es la de un sabotaje, mientras que se han desechado prácticamente las relativas a un fallo humano por la velocidad a la que iban los convoyes. A partir de ahí, “todas las hipótesis están abiertas”, según ha asegurado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. La investigación apunta tanto al material rodante como a las vías.
La existencia de roturas en las vías es uno de los elementos que están en el foco, pero serán los estudios científicos en el laboratorio los que demuestren si se trata de la causa o de la consecuencia del accidente. "Lo determinará la investigación", apuntan a este respecto fuentes del ministerio de Transportes.
En Moncloa incluso señalan que podría acabar concluyéndose que el origen sea multicausal, pues se están estudiando también los rodamientos del tren. Por otra parte, fuentes del Gobierno explican respecto a las roturas que ningún maquinista de los que pasaron previamente por la zona del siniestro reportaron incidentes. Con todo, se están revisando esos trenes por si se localizasen marcas.
Marlaska ha defendido también la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Se trata de un órgano adscrito a la subsecretaría del Ministerio de Transportes pero trabaja con independencia funcional, como establece su propia normativa.
La investigación de la CIAF está todavía en fase inicial, sobre el terreno. Esto es, se encuentra recuperando y recogiendo datos, sin ni siquiera poder todavía estudiar al completo todos los rodamientos de los trenes. Ante ello, el ministro que estuvo este lunes en la zona cero, ha demandado prudencia e insistido en que en esta fase de la investigación no puede extraerse todavía "ninguna conclusión".
Sobre la inversión en infraestructuras, el titular de Interior ha defendido que este Ejecutivo la multiplicó por diez con respecto al anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Tanto en mantenimiento, dijo, cifrándola en más de 6.000 millones, como renovando la flota de trenes.
Funeral de Estado
El Ejecutivo planea celebrar “pronto” un funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). La pretensión es que no se demore más allá del mes de febrero, a la espera de que se identifiquen todas las víctimas, que ascienden a 41. "En las próximas semanas", señalan las mismas fuentes.
Antes de fijar una fecha, está pendiente también coordinar su celebración con la Junta de Andalucía y Casa Real. El funeral se celebrará en Andalucía y baraja Córdoba, aunque se priorizará el lugar de donde fueran originarias la mayoría de las víctimas.
- Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días
- Confusión sobre el paradero de Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz
- Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de tren de Córdoba
- De la copla a dj: Laura Gallego arrasa en el Cartuja Center con ‘La Última Folclórica’
- María Pombo abre el primer local de Sevilla de su negocio de tortillas de patatas 'La Martinuca'
- El Betis-Atlético de cuartos de Copa del Rey se jugará el jueves 5 de febrero
- La Plaza de España estará nueve meses en obras: un millón de euros para restaurar las puertas de Navarra y Aragón
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 19 de enero de 2026