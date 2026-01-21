Foro de Davos
Trump descarta usar la fuerza para conseguir Groenlandia y anuncia que impulsará "negociaciones inmediatas"
El presidente de Estados Unidos alardea de su gestión económica y sostiene que "Europa no va en la buena dirección"
Redacción
"Ninguna otra nación o grupo de naciones está en mejor posición para defende a Groenlandia que Estados Unidos. (...) Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca no pudo defender a Groenlandia. Salvamos Groenlandia y después de la guerra se la devolvimos a Dinamarca. Qué estúpidos fuimos". El presidente de EEUU ha vuelto a insistir de este modo en la "necesidad" de que la estratégica isla ártica pase a manos de su país durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se celebra esta semana en Davos (Suiza).
Trump ha reiterado que este territorio es fundamental para la "seguridad" de EEUU y ha avanzado que impulsará "negociaciones inmediatas" para discutir la adquisición de este territorio, cuya soberanía pertenece a Dinamarca. A su juicio, se encuentra "indefensa en una ubicación estratégica clave entre EEUU, Rusia y China". Y ha asegurado que no utilizará la fuerza para conseguir su objetivo. "No tengo que usar la fueza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. Lo único que EEUU pide es un lugar llamado Groenlandia".
El republicano también ha cargado contra Europa y ha considerado que "no está yendo en la buena dirección". Ha apuntado a la gestión económica de sus gobiernos, a las políticas de lucha contra el cambio climático así como a las medidas aplicadas frente a la inmigración irregular.
Trump ha arrancado su intervención alardeando de los resultados económicos de EEUU tras solo un año al frente de Gobierno --"un milagro", ha asegurado-- y volviendo a arremeter contra la gestión de su predecesor, el demócrata Joe Biden. También ha señalado que su país se ha convertido en el "motor" de la economía mundial y ha defendido su política comercial basada en los aranceles.
Expectación
La expectación por escuchar a Trump en esta pequeña ciudad suiza ha sido tal que el acceso al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que ha pronundicado su discurso, estaba completamente abarrotado de gente, así como la escalera principal que conecta esa zona con la planta de entrada.
Entre quienes se han dirigido al auditorio para seguir la intervención estaban el enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, según pudo constatar
Trump llegó este miércoles al Foro de Davos donde tiene previsto reunirse con varios líderes mundiales para tratar la situación en Ucrania, el desarrollo de la paz en Gaza o sus pretensiones de anexionarse Groenlandia. Trump llegó a la ciudad alpina en helicóptero con varias horas de retraso sobre lo previsto inicialmente, después de que el avión presidencial, el Air Force One, sufriera una pequeña avería al salir del país y tuviera que volver a Maryland.
