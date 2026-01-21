Caso Koldo
El juez Moreno amplía un mes más la investigación en secreto de los pagos en metálico del PSOE
El magistrado de la Audiencia Nacional analiza en una pieza separada la información aportada por el partido sobre la compensación de gastos adelantados por sus cargos entre 2017 y 2024
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una parte del caso Koldo, ha acordado prorrogar en un mes --hasta el próximo 17 de febrero-- el secreto sobre la pieza separada que abrió el pasado diciembre en relación con los pagos en metálico que realizó el PSOE para compensar gastos realizados por adelantado por parte de algunos de sus cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios entre 2017 y 2024.
Las pesquisas se realizan con la información aportada por el propio partido, y el carácter secreto de la pieza --que impide el acceso a los datos de las acusaciones populares, entre las que se encuentran el PP y Vox-- pude ser prorrogado las veces que el magistrado lo considere necesario. Los documentos, según reconoció el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Senado el pasado 30 de octubre, incluirían "cobros en metálico" recibidos por él mismo.
A finales del pasado mes de noviembre, el PSOE reclamó al titular de la plaza 2 de los juzgados centrales de instrucción que, tras el análisis que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el conjunto de los pagos, sería necesario realizar un expurgo de toda esa documentación y evitar así la filtración de datos ajenos a las pesquisas judiciales.
En manos del PP y Vox
En relación con sus cargos y simpatizantes, el partido alegaba que "no hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del Partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de Vox y de Hazte Oír, nada menos".
Unas semanas más tarde, cuando decidió declarar el secreto sobre esta pieza, el juez Moreno lo justificó en la especial naturaleza y "gravedad" del delito que se investiga y el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando, para "evitar que puedan generarse incidencias que afectasen a la finalidad de la propia investigación y al carácter reservado de la documentación aportada por el PSOE".
El propio magistrado reconocía que la documentación que se está analizando afecta a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes”. Ahora, estas prevenciones se prorrogan durante al menos un mes más.
Este mismo martes, la exasesora del Ministerio de Transportes Patricia Úriz, expareja del asesor en Transportes Koldo García,def, defendió ante el juez Moreno la legalidad de los pagos en efectivo que el PSOE reembolsaba al exministro José Luis Ábalos, puntualizando que mientras el partido elegía este método para compensar los gastos por adelantado, el Ministerio de Transportes lo hacía por transferencia.
