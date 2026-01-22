Encuesta CIS: El PP ganaría las elecciones en Aragón sin mayoría absoluta, el PSOE bajaría y Vox tendría la llave

Aragón abrirá la próxima medianoche la campaña de sus primeras elecciones autonómicas anticipadas bajo la estela del luto por la tragedia ferroviaria de Córdoba y conociendo los pronósticos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Según la encuesta preelectoral que el CIS ha publicado, el presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, repetiría la experiencia de su homóloga extremeña y ganaría los comicios sin mayoría absoluta, por lo que dependería de pactos para gobernar. También el PSOE pasaría por la misma experiencia y retrocedería, mientras que Vox podría subir con fuerza y sería determinante para la gobernabilidad. La otra gran novedad de la noche electoral puede ser la desaparición del PAR, que perdería por primera vez su representación en las Cortes de Aragón desde que nació como partido político en los años 80.

El sondeo pronostica que Azcón obtendría el 35,3% de los votos y 25-29 escaños (ahora tiene 28), por lo que quedaría lejos de los 34 diputados que marcan la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón . El PP, de hecho, podría perder representación parlamentaria respecto a las elecciones de 2023.Los socialistas, encabezados por la exministra Pilar Alegría, bajarían hasta el 26,7% de los sufragios y obtendrían 17-23 escaños (hoy tiene 23). Si se quedara en la parte baja de la horquilla que estima el sondeo, sería el peor resultado de la historia del PSOE en unas elecciones autonómicas y cedería al suelo electoral que tenía hasta ahora, de 18 escaños.

El crecimiento de Vox, hasta el 15,1% de las papeletas y 10-13 diputados (ahora tiene 7), convertiría a los ultras en claves para la reelección de Azcón, que solo sería posible con los votos de Vox o con la abstención socialista.

La división de la izquierda en estas elecciones perpetuaría la fragmentación del Parlamento aragonés, en el que habría hasta cuatro formaciones más. Chunta Aragonesista conseguiría el 6,3% de los votos y 3-5 escaños (hoy tiene 3); IU-Sumar lograría el 5% de los sufragios y 1-3 diputados (ahora tiene 1); Teruel Existe se haría con el 2,2% de las papeletas y 1-2 parlamentarios (hoy tiene 3); y Podemos, con el 2,5%, no tendría asegurada la representación en las Cortes al quedarse en una horquilla de 0-1 escaños (ahora tiene 1).

De ese hemiciclo saldría por primera vez el PAR, la histórica formación regionalista que llegó a presidir la comunidad en los años 80 y que ahora apenas reuniría el 1,5% de los votos, por debajo de la barrera del 3% que da acceso a las Cortes.

El escenario electoral que dibuja el CIS habla, incluso, de un posible retroceso del PP de Jorge Azcón, que estaba hasta ahora fuera de todas las quinielas. Y refleja que Vox podría casi duplicar sus resultados electorales de hace dos años y medio. El PSOE de Alegría podría salvar los muebles, pero ni siquiera aglutinando un gobierno con una amalgama de cinco partidos, junto a Aragón-Teruel Existe, Chunta Aragonesista, IU-Movimiento Sumar y Podemos, lograría la mayoría absoluta.

Estimación de voto Barras divididas que representan la estimación de voto según la encuesta del CIS.

Por provincias: el PP manda en las tres

El PP de Jorge Azcón ganaría las elecciones en las tres provincias aragonesas, como ya ocurriera en las elecciones de mayo de 2023. Pero podría bajar en las tres provincias. El CIS le otorga en Zaragoza entre 13 y 15 escaños (tiene 15); en Huesca, entre 7 y 8 (tiene 8); y en Teruel, entre 5 y 6 (tiene 5).

Para los socialistas, las cosas podrían ir a peor en Teruel, con entre 3 y 4 escaños (tienen 4); en Huesca, con entre 5 y 7 (tienen 7) y en Zaragoza, donde acusarían el mayor retroceso si se cumple la parte baja de la horquilla, con entre 9 y 12 escaños (actualmente tienen 12).

El crecimiento de Vox se produciría, por el contrario, en las tres provincias aragonesas. En Huesca pasarían de los dos actuales a tres escaños; en Teruel, de uno a dos o tres; y en Zaragoza, pasarían de los actuales 4 a entre 5 y 7.

Chunta Aragonesista capitalizaría su crecimiento en la provincia de Zaragoza, donde pasaría de un diputado a dos o tres. Mientras, seguiría sin representación por Teruel, y en Huesca podría pasar del diputado actual a dos parlamentarios.

Según el CIS, la fórmula Aragón-Teruel Existe seguiría sin cuajar en Zaragoza ni en Huesca y, de hecho, el proyecto político vinculado al movimiento social perdería a una parte de su electorado en Teruel, donde pasarían de tres diputados a quedarse con uno o dos, en su peor resultado electoral desde que dieran el salto a la política en 2019.

La encuesta detecta, por otro lado, el crecimiento del proyecto de IU Aragón-Movimiento Sumar, abriendo la posibilidad de triplicar sus escaños (de 1 a 3) y recuperar, por primera vez en mucho tiempo, un diputado por la provincia de Huesca. En Teruel, la coalición de izquierdas seguiría sin tener representación.

Podemos-Alianza Verde podría quedarse fuera del Parlamento aragonés por primera vez desde su entrada en 2015, cuando llegaron a obtener 14 diputados. Después de dos años y medio marcados por las diferencias entre el diputado autonómico Andoni Corrales y la dirección del partido, con una gestora que dio paso al nuevo coordinador autonómico hace apenas tres meses, el partido morado acusaría el desgaste en su paso por las urnas y se juega su representación después de no haber fraguado la coalición de izquierdas.

Noticias relacionadas

El PAR se quedaría fuera del Parlamento aragonés y el CIS no le da posibilidad de arañar un escaño por ninguna de las tres provincias. Supondría su salida de la política autonómica por primera vez desde su nacimiento en los años 80, lo que pondría fin a la trayectoria de un partido que ha estado presente, hasta ahora, en todos los gobiernos autonómicos de Aragón, ya sea presidiéndolos, como coalición y ostentando vicepresidencias, o con un peso más discreto con cargos de segunda fila, como en el último gobierno del popular Jorge Azcón.