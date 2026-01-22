Los fiscales progresistas reúnen en un mes el dinero al que el exfiscal general fue condenado a pagar

En solo un mes la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha conseguido recaudar "íntegramente las responsabilidades" a la que fue condenado el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Se trataba de un total de 17.200 euros, que se dividían en una multa de 7.200 euros que acompañaba a los dos años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo impuesta por el Tribunal Supremo y de 10.000 más en concepto de indemnización al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La asociación que presidió el propio García Ortiz y también su sucesora al frente de fiscalía, Teresa Peramato, ha informado a través de un comunicado de que, al haberse cubierto íntegramente las cantidades que deberá abonar el exfiscal general, "no será preciso realizar nuevas aportaciones" y anuncia que, "en su caso, serían reintegradas".

La campaña de recaudación se hizo pública el pasado 22 de diciembre y desde entonces "decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías, han respondido a un llamamiento" que, según sus organizadores, "no era económico, sino ético. Un gesto colectivo que expresa algo muy sencillo y profundo a la vez: que nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional".

La UPF recauda los fondos para pagar la multa de García Ortiz. / EFE

La UPF destaca que, además de las contribuciones de los fiscales, se han recibido mensajes de ciudadanos y ciudadanas que, sin pertenecer al ministerio fiscal, se han puesto en contacto para manifestar su deseo de colaborar. "Muchos de esos mensajes —cargados de respeto, empatía y sentido cívico— nos han emocionado profundamente. Nos recuerdan que la justicia no es solo una estructura institucional, sino también un vínculo de confianza entre quienes la sirven y la sociedad a la que se deben", destacan los fiscales progresistas que siempre han hecho una combativa defensa de García Ortiz.

En este sentido, aseguran que "Álvaro García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la fiscalía en su conjunto" y "no fue en vano", como consideran que demuestra la respuesta solidaria recibida. "Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos", concluyen.

El alcance de la condena de García Ortiz se ha limitado a su responsabilidad al frente de la Fiscalía General del Estado, al no incluir pena de prisión. El exfiscal general se ha incorporado como fiscal de Sala a la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, a petición propia.