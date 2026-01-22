El PP reclama una comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre la tragedia ferroviaria

El Partido Popular (PP) reclama ya una comparecencia en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), así como del ministro de Transportes, Óscar Puente, tal y como anunció en una rueda de prensa en la Cámara Baja la portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición, Ester Muñoz. E igualmente, aunque esta ya en una comisión parlamentaria, al no ser diputado ni miembro del Consejo de Ministros, del presidente del gestor ferroviario, Adif, Marco de la Peña. La comparecencia de Sánchez, si el PP obtuviera el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, se podría realizar la semana que viene.

Muñoz se manifestó en línea con la ruptura de la tregua tácita que tras el siniestro del pasado domingo se habían dado las principales fuerzas políticas, salvo Vox, y que ya fue puesta de relieve en otra rueda de prensa el miércoles por el vicesecretario de Hacienda popular Juan Bravo, responsable del área de Transportes del PP. Sin embargo, evitó traspasar la línea de vincular directamente el accidente del Alvia y el tren Iryo en la localidad andaluza con la gestión del Gobierno o con el 'caso Koldo', como hizo sin ambages Santiago Abascal este miércoles, en un coloquio de un foro empresarial en Madrid.

La portavoz popular pidió una auditoría sobre lo ocurrido, de la que afirmó que se sabrían detalles más adelante, y arremetió especialmente contra Puente, cuyas palabras de los últimos días calificó de "miseria moral", entre otras cosas por haber vinculado la anunciada huelga de maquinistas al estado anímico de estos profesionales. En síntesis, Muñoz denunció haber recibido "exabruptos" por parte del titular de Transportes e "indiferencia" por parte del jefe del Ejecutivo, después de que el propio Alberto Núñez Feijóo denunciase no haber recibido información alguna, "ni directa ni indirecta", por parte del Ejecutivo.

Una y otra vez, Muñoz acusó a Puente de no haber dado suficiente información e incluso de haber incurrido en contradicciones en su relato. "El señor Óscar Puente niega que tenga nada que ver el accidente con el mantenimiento, que ha sido una cosa fortuita, de repente ha sucedido, pero: ¿no nos ha dicho también que no sabía lo que había pasado? Cómo puede descartar que tenga que ver con el mantenimiento de las vías y a la vez decir que no saben lo que ha pasado. Esto no da certidumbre ni da tranquilidad a los españoles, claro", concluyó la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja.

Muñoz, como hizo Bravo el miércoles, aseguró que el PP no es como la izquierda, y que por eso, argumento, no acusará a Puente de asesino, pero sí le pedirá responsabilidades porque "la no polarización no significa no poder preguntar", concluyó. Además, deslizó una crítica a la forma en que el Gobierno Sánchez ha acometido en los últimos años la liberalización de la alta velocidad. En esa línea, acusó al ministro de manipular las cifras al presumir de haber sido el Gobierno que más ha gastado en la infraestructura ferroviaria, algo que según dijo no es correcto si solo se habla en términos brutos y no proporcionales. "No es verdad, pero no lo digo ahora que ha habido un accidente, es que llevamos diciéndolo meses, si por donde antes pasaban diez trenes ahora pasan sesenta y antes invertías diez y ahora doce no has invertido más", dijo a modo de ejemplo.