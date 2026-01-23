Azcón ficha para su campaña al 'gurú' que asesoró a Pedro Sánchez en las elecciones de 2023

Aleix Sanmartín, reconocido experto en comunicación y estratega político, es la incorporación "estrella" a la campaña de Jorge Azcón (PP), con la que aspira a revalidar la presidencia del Gobierno de Aragón. De cara a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, este gurú de las redes sociales y el entorno digital se ha sumado al equipo de Azcón. Un viejo conocido del PP, ya que se unió al aparato comunicativo de Alberto Núñez Feijóo en febrero de 2025, y atesora experiencia con otros líderes autonómicos conservadores, como Juanma Moreno (Andalucía). El pasado anterior de Sanmartín también es de éxito: fue uno de los estrategas que trabajó para el PSOE de Pedro Sánchez en las elecciones del 23 de julio, a través de las cuales el presidente del Gobierno consiguió mantenerse en La Moncloa.

Sanmartín ha estado activo desde hace semanas en la precampaña electoral de Azcón. Este mismo viernes, el "estratega político", tal y como se define en su propia página web, ha estado presente en el acto de inicio de campaña del PP, en el zaragozano barrio de Valdespartera. Sanmartín ha sido uno de los afines al PP que ha estado observando una jornada en la que Azcón ha prometido levantar 1.000 viviendas al año y rebajas fiscales para jóvenes si revalida el Gobierno autonómico.

El experto en comunicación en la red colabora con Génova desde hace un año. Desde antes es un habitual en los equipos que coordina Elías Bendodo, vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP desde 2023. Ambos se conocían desde la etapa anterior del responsable popular, cuando era consejero de Presidencia en la Junta de Andalucía. Sanmartín, en este inicio de campaña, no se ha despegado de Javier Campoy, uno de los conservadores aragoneses más afines a Bendodo e incluido en el que equipo que el andaluz gestiona en Génova. Al acabar el acto, los representantes populares han organizado un encuentro informal en un bar del barrio, al que se han dirigido Sanmartín y Azcón charlando.

El trabajo de Sanmartín no se limita al Partido Popular. De hecho, su cambio de partido fue prácticamente un fichaje. Feijóo confió parte de su estrategia comunicativa después del buen resultado obtenido por el estratega con el PSOE. Él fue uno de los artífices del resultado que Pedro Sánchez logró el 23 de julio de 2023. No ganó, pero sí consiguió obtener una victoria final, manteniéndose en el Gobierno de España del que hoy sigue al frente. Aquel 23 de julio, Sanmartín compartió una foto con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización de los socialistas y responsable máximo del funcionamiento interno del partido: "Una más para la lista de las elecciones imposibles!".

Publicación de Aleix Sanmartín, el 23 de julio de 2023, junto a Santos Cerdán: "Una más para la lista de elecciones imposibles". / EL PERIÓDICO

Según consta en su página web, Sanmartín ha trabajado también con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro Miguel Ángel Moratinos, el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador y el expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez, entre otros.

Su más reciente éxito en España es la campaña electoral que ha llevado a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña al socialista Salvador Illa en las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024, según consta en su perfil. También ha colaborado con Guillermo Fernández Vara (PSOE), Ximo Puig (PSOE) o Fernando López Miras (PP).

Antes, también diseñó la campaña andaluza con la que el 'popular' Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta de Andalucía en enero de 2019 y después le ayudó también en su reelección en 2022, alzándose con la mayoría absoluta en la Junta de Andalucía. De esta etapa nace su relación con Bendodo, uno de los responsables de comunicación y estrategia política en el seno del PP.