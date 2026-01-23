Partido Popular
Feijóo reúne en Génova a su equipo de seguimiento de la "crisis ferroviaria"
Acudirán Juan Bravo, el expresidente de Renfe Pablo Vázquez, Ester Muñoz, Alicia García y diferentes expertos
EFE
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este viernes una reunión del equipo de seguimiento de la que llama "crisis ferroviaria" y comparecerá después ante los medios en el primer día tras el levantamiento del luto oficial por el accidente de Adamuz (Córdoba).
Fuentes del PP han informado de que en la reunión se analizará la "crisis" de la red ferroviaria que, a juicio de los populares, está teniendo lugar en España con afectaciones en diferentes puntos y que se ha cobrado la vida de al menos 46 personas.
Además del líder del PP, participarán el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo, el expresidente de Renfe Pablo Vázquez y diferentes expertos en gestión ferroviaria. También asistirán los equipos sectoriales de Congreso y Senado, incluidas Ester Muñoz y Alicia García, portavoces del PP en ambas Cámaras.
Al acabar la reunión, Feijóo comparecerá ante los medios de comunicación desde la sede nacional del partido para hacer una valoración "acerca del difícil momento que atraviesa el país", han apuntado las fuentes del PP.
