El pactómetro en Aragón, según el CIS: ¿Quién puede sumar para gobernar tras el 8F?

La encuesta preelectoral del CIS sobre las elecciones autonómicas anticipadas de Aragón del próximo 8 de febrero deja claro que no habrá mayorías absolutas tras el paso por las urnas. Así, aunque el claro vencedor de las elecciones sería Jorge Azcón, necesitaría pactos para poder reeditar un segundo mandato en el Pignatelli. Del mismo modo, la candidata socialista, en segunda posición según el CIS, necesitaría a toda una amalgama de partidos para poder sumar y llegar al Gobierno de Aragón. De nuevo, Aragón tendrá que ser una tierra de pactos para lograr la gobernabilidad en la nueva legislatura. Como en todas las anteriores, ya que nunca ha habido una mayoría absoluta en Aragón.

Según la encuesta del CIS, el PP de Azcón se moverá entre los 25 y los 29 diputados. En el peor de los casos, empeoraría su resultado de 2023 y, en el mejor de las situaciones para los conservadores, tan solo ganaría un escaño. Con 29 diputados, todavía le quedarían cinco para llegar a la mayoría absoluta.

Sus habituales socios en la legislatura que acaba han sido Vox, Teruel Existe y el PAR. Pero solo con la ultraderecha le darían los números, de nuevo, para llegar al Pignatelli. La encuesta da una horquilla de entre 10 y 13 diputados a Vox. Tanto con su peor resultado como si la extrema derecha logra esos 13 parlamentarios, Azcón podría llegar a gobernar de nuevo gracias a los votos del partido de Abascal.

Pero, según este sondeo, las puertas del resto de socios están cerradas. La posible desaparición del PAR agota la vía aragonesista y la bajada de Aragón-Teruel Existe (con solo 1 o 2 escaños) supone que la suma sería insuficiente, y se quedarían PP y Teruel Existe todavía a 3 diputados de la mayoría absoluta.

El único camino que podría allanarle el camino a Azcón, sin contar con Vox, sería una abstención de los diputados del PSOE. Una situación inédita y que no se encuentra entre las opciones más plausibles, a pesar de la mano tendida de Pilar Alegría para intentar aprobarle el presupuesto, antes del adelanto electoral.

Por otro lado, la candidata del PSOE solo podría llegar a los 34 diputados si todas las fuerzas de izquierda, y además Teruel Existe, le otorgaran su confianza y lograsen los mejores resultados que les da la encuesta. Así, el PSOE (23) junto con Aragón Teruel Existe (2), Chunta Aragonesista (5), IU-Sumar (3) y Podemos (1), podría gobernar en un pentapartito insólito en la comunidad autónoma, que superaría incluso la unión de fuerzas que armó el socialista Javier Lambán en 2019 en el cuatripartito con el PAR, Podemos y Chunta Aragonesista.

