Partido Popular
Tellado pide la dimisión inmediata de Puente por "mentir" sobre el accidente de Adamuz
El secretario general del PP afirma que "mentir con ese desahogo" en mitad de una tragedia le invalida para continuar al frente de este Ministerio
Redacción
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este domingo la "dimisión inmediata" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber "mentido" en sus explicaciones sobre el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).
"Exigimos su dimisión inmediata", ha apuntado Tellado en una rueda de prensa, porque "mentir con ese desahogo" en mitad de una tragedia "a la cara a los españoles" invalida a Puente para continuar al frente de este Ministerio.
El PP ha tomado esta decisión, ha explicado Tellado, después de que el diario El Mundo haya publicado este domingo que el tramo de la vía que se rompió en Adamuz "era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos del año 1989".
- ¿Puede nevar este fin de semana en Sevilla? Estos son los pueblos con mayor posibilidades, según la Aemet
- Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
- El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva ruta directa a una de las playas más famosas de Italia
- El paseo marítimo de Matalascañas puede estar listo en verano: obras de cuatro a cinco meses y continúa la aportación de arena
- Fin de semana de temporal en Andalucía: aviso naranja y amarillo en cuatro provincias
- Sierra Nevada, aislada por la nieve: todas las carreteras cerradas este sábado en Andalucía
- Las lluvias llenan los embalses de Emasesa: superan el 90% para garantizar el agua a Sevilla y el área metropolitana
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 24 de enero de 2026