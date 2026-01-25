Sánchez desborda en Huesca el primer acto grande del PSOE para las elecciones de Aragón

Sigue habiendo efecto Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado este domingo a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en el primer mitin importante de la campaña socialista en la comunidad. Cerca de 700 personas en el hotel Abba de la capital oscense, con una larga fila en el exterior, para arropar a Alegría en la resistencia pese al bajo tono de las encuestas.

Entre gritos de “presidenta, presidenta”, la candidata ha aparecido en un mitin que se forma para mantener “esa senda de progreso que caminaron los Gobiernos socialistas en Aragón”. “Son lo mejor que le han pasado a Aragón”, ha avanzado la líder socialista, que ha avisado que su campaña será de “serenidad, propuestas y alternativa frente a los insultos y los ataques” que ve proyectados en la derecha. “No nos vamos a salir del carril y sé cuál es la importancia de la campaña electoral”, ha asegurado Alegría, que no ha olvidado que “las elecciones no estaban en la agenda de los aragoneses” y ha criticado el adelanto electoral activado por Jorge Azcón.

Sánchez arropa a Pilar Alegría en un mitin en Huesca. / Laura Trives

“El diálogo y el consenso salieron de Aragón el mismo día en el que Azcón entró en el Pignatelli”, ha aseverado la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, y se ha comprometido a “recuperar” esas maneras que ha considerado perdidas: “Tenemos años por delante para dar carpetazo al modelo que han traído Azcón y Vox. En esta tierra no nos resignamos y no lo voy a hacer”.

Antes, Fernando Sabés, número 1 por Huesca, ha asegurado que "hay partido, hay PSOE y hay partido el 8F", ha iniciado su intervención, con disculpas incluidas a las personas fuera del hotel: "Hay fuerza en el PSOE y Alegría va a ser la nueva presidenta del Gobierno de Aragón". “La sociedad no está paralizada y lo hemos visto en las huelgas y manifestaciones por la sanidad o la educación”, ha defendido Sabés, que ha criticado el uso de la palabra “histórico” por parte del Gobierno de Jorge Azcón: “Histórico es que un trabajador cobrando 1300 euros no pueda comprarse una casa en Huesca, no pueda alquilar una vivienda o que haya niños que aún no hayan empezado el curso escolar”.

“El PSOE ha permitido decretos leyes a un Gobierno que no tiene Presupuestos”, ha recordado Sabés, que ha reclamado que el PP “haga lo mismo” en el Congreso, con interpelación a Pedro Sánchez. “El 8F nos jugamos mucho, una forma de pensar y tener una presidenta como Alegría que cuanto más se le conoce, más partido hay”.

Según Sabés, Azcón está “arrepentido” de haber convocado elecciones por el presumible ascenso de Vox y porque en la izquierda “hay una alternativa real”.