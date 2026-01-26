'Cara a cara' por las elecciones de Aragón: Azcón aprieta a Alegría por la financiación y ella le afea su "no" a todo

Poco o casi nada tienen que ver el candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, a la Presidencia de Aragón, y así ha quedado demostrado en el cara a cara que han protagonizado en Aragón TV, el primero que se celebraba en once años en la comunidad autónoma. Las reglas eran las mismas para los dos pero cada uno ha elegido una estrategia. Sin graves errores ni desvaríos en ninguno de los bandos, los equipos de ambos aspirantes se han quedado tranquilos después del envite. Han respirado aliviados. En estas ocasiones es mucho más fácil salir perdiendo que ganando. Y a veces, basta con no romper ningún plato para sentirse vencedor.

En un debate dividido en cuatro bloques (Economía y empleo, Políticas sociales e igualdad, Aragón en España y Aragón del futuro), moderado por la periodista Ana Laiglesia, Azcón y Alegría, Alegría y Azcón, se han repartido los papeles. Y aunque el presidente salía a defender su legado, no ha perdido la oportunidad de atizarle a su contrincante como exministra de Pedro Sánchez y confrontar su modelo conservador con el sanchismo desde la primera pregunta. Estas elecciones autonómicas no se leen en clave nacional por casualidad.

El primer bloque se lo ha llevado Azcón, mientras Alegría ha arrinconado al presidente en el segundo, logrando hablar casi solo de la mala situación de la sanidad pública, y evitando que el presidente pudiera sacar pecho, por ejemplo, del empujón que le ha dado a las políticas de vivienda.

En las relaciones de Aragón con el Gobierno central, Azcón ha apretado a la socialista por el nuevo modelo de financiación autonómica, pactado por el PSOE con ERC y, según varios expertos en la materia, que deja a Aragón "último de la tabla". La socialista ha aguantado confrontando el modelo de Moncloa, con "630 millones más de financiación para Aragón", con la "nada" de la propuesta del PP. Y al mirar al futuro, Azcón ha tirado de músculo económico con un "Aragón imparable" frente al riesgo de "bloqueo" del PSOE y Alegría ha vendido la "esperanza" en el futuro con unos servicios públicos mejores.

Nada fuera del guion: la rampa de despegue, para cada uno, de un minuto de oro que habló de dos formas de entender Aragón. En definitiva, los dos modelos que compiten para regir la comunidad en los próximos cuatro años.

El candidato a la presidencia de Aragón por el PP, Jorge Azcón (3i) y la candidata del PSOE, Pilar Alegría (3d). / Javier Cebollada / EFE

El choque por la financiación

El principal enfrentamiento entre ambos líderes y entre ambos modelos radica en la reforma de la financiación autonómica. Alegría ha recurrido a un sencillo gráfico que mostraba los 630 millones extra que aporta el nuevo sistema para Aragón, y una cruz en la casilla del PP.

"Defiende un sistema de financiación que nos deja en el peor puesto solo porque le interesa al presidente del Gobierno", denunció Azcón. "Explíquenos por qué defiende la ordinalidad", le ha animado el presidente aragonés. Alegría no se ha salido de su guion: "Usted es el señor del no, constantemente. Y lo hace por prejuicios y por sectarismo político", ha criticado. "Mientras este nuevo modelo le aporta 630 millones, no sabemos cuánto aportaría el modelo del PP: parece que la impresora se les quedó atascada, porque no ponía nada", ha afeado la socialista.

Lucía Feijoo Viera

El candidato popular reiteró que los 630 millones no son tales, para los expertos de Fedea, que cifraron en apenas 260 el impacto de esa reforma de la financiación. "Se ha acostumbrado usted a mentir y no es verdad que vengan 630 millones", replicó Azcón. Con este argumento, le ha insistido que aclarase su postura por la ordinalidad. Y le ha recordado que no solo él dice que no a este modelo, "también el presidente de Castilla-La Mancha dice no, y el de Asturias también".

Mientras, la socialista le ha recordado que esos 630 millones de financiación extra se pueden "construir hospitales, residencias públicas de mayores o contratar 15.000 médicos de Atención Primaria". Y Azcón ha seguido también en su guion: "Por supuesto que seguiré diciendo que no a todo lo que sea injusto para Aragón, y usted dirá que sí mientras le interese a Sánchez".

En la guerra de cifras se cruzó también el recuerdo al expresidente Javier Lambán. El candidato del PP volvió a recurrir a la figura del expresidente socialista aragonés, fallecido el pasado 15 de agosto, para ensalzar su habitual oposición a Sánchez y defender su apuesta en la lucha contra la despoblación. Aunque Alegría intentó pedirle respeto por el expresidente, sus palabras se perdieron. Y lo cierto es que esa referencia podía haberse evitado: ni Lambán puede opinar ya ni se juzgaba su legado en este cara a cara televisado.

El candidato a la presidencia de Aragón por el PP, Jorge Azcón (i), y la candidata del PSOE, Pilar Alegría (d). / Javier Cebollada / EFE

La joya de la corona

La defensa de unos servicios públicos de calidad ha recorrido los mensajes de ambos candidatos, que se acusaron mutuamente de no invertir lo suficiente en el mantenimiento de la sanidad, la educación o los servicios públicos.

La socialista ha salido aquí, por primera vez, al ataque. Y provista de dos grandes gráficos de la aplicación Salud Informa, Alegría ha hablado de dos citas médicas para dos biopsias de mama. La primera, en marzo. La segunda, en mayo. "La diferencia de tiempo entre estas dos citas es que te extirpen un bulto o que te quiten un pecho", ha sentenciado Alegría, colando, de paso, la crisis sanitaria del cáncer de mama en Andalucía en el debate aragonés.

Lucía Feijoo Viera

Azcón aquí se ha retenido, pero sí ha recalcado que en Aragón "no hay recortes". «Vende una sanidad que no se corresponde con lo que hicieron ni con lo que legaron. ¿Cómo es posible que hable de privatizaciones y de recortes si en dos años hemos incrementado en 1.000 millones el presupuesto (de Sanidad) en la comunidad?", le ha preguntado el conservador.

Los minutos volaban rápido, con un Azcón mirando de frente y confrontando directamente con Alegría, y la socialista repartiendo su mirada entre su rival y la audiencia de la televisión. En la recta final del debate cara a cara, las relaciones de Aragón con el Gobierno central saltaron a la palestra. Y aquí Alegría dijo que quería recuperar el clima de "colaboración y cooperación con el resto de gobiernos, que es cuando mejor le va a Aragón". "El ruido y la confrontación estéril, liderado por el presidente Azcón, no es bueno para Aragón ni los aragoneses", ha insistido.

Y ahí el presidente del PP no ha evitado el barro y ha salido a la confrontación. Aseguró que Alegría está "inhabilitada para decir que va a defender los intereses de Aragón porque cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo". "Lo que hay que recuperar es la Constitución Española, que dice que todos los españoles somos iguales. Usted no quiere ser presidenta de Aragón, sino la delegada del Gobierno de España en Aragón", ha reprochado el candidato del PP, que ha criticado que Alegría "no ha hablado de despoblación en toda la noche" y la ha acusado, de nuevo, de defender solo "los intereses de Sánchez". Además, ha lanzado el líder del PP, que no quiere "que quienes se han encargado de gestionar las infraestructuras ferroviarias en este país se encarguen de los servicios públicos en Aragón".

Quedaban los últimos compases del cara a cara sin que en el debate se hubiera hablado de Ábalos, de Santos Cerdán, o de Puigdemont. Pero el líder del PP le recordó a Alegría la foto de la comida con su excompañero Paco Salazar, cuando ya estaba acusado por presunto acoso a compañeras del partido. La socialista ha encajado bien, pero ha evitado volver a dar explicaciones. Y le ha pedido a Azcón que le hablara como a una "mujer adulta y libre", cuando en ningún momento ha faltado ese respeto. El primer cara a cara los ha dejado satisfechos a todos. Pero serán los aragoneses quienes tendrán la última palabra, el 8F.