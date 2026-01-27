Diligencias previas
La Audiencia Nacional tramita una denuncia de la Asociación Libertad y Justicia contra Puente por el accidente de Adamuz
La entidad presentó la denuncia por un presunto delito de homicidio imprudente en el siniestro, que ha dejado 45 víctimas mortales
EFE
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe si es competente para investigar una denuncia presentada por una organización contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba).
Como es habitual, el magistrado ha incoado diligencias previas tras recibir la denuncia de la Asociación Libertad y Justicia y ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que informe sobre si este órgano judicial es competente para abrir una investigación, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta asociación presentó la denuncia en la Audiencia Nacional contra Puente por un presunto delito de homicidio imprudente en relación al accidente ocurrido el pasado 18 de enero tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a su paso por la localidad cordobesa de Adamuz, que dejó 45 víctimas mortales.
Un juzgado de Montoro (Córdoba), que será reforzado, se ha hecho cargo de la investigación, en la que participarán tres fiscales, y ya ha recibido varias denuncias de afectados y peticiones de personaciones por parte de partidos y entidades sociales.
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- Peque explica el giro táctico del Sevilla de Almeyda: 'Si no es por un lado, nos dan soluciones por otro
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- 10 toneladas de cocaína, más de 100 detenidos y compras millonarias de silencio: cae uno de los mayores clanes de la logística del narco en Andalucía
- El juez archiva la causa contra los tres últimos gerentes del SAS por los contratos de emergencia
- El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 26 de enero de 2026
- Méndez Núñez, el tranvibús o Plaza Nueva: obras a contrarreloj en el centro de Sevilla para llegar a Semana Santa