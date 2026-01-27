Irene Montero confirma una contrapartida al Gobierno tras la regularización: "Hemos pactado algo, pero nos piden discreción"

La exministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero, confirma que el acuerdo con el Gobierno para impulsar una regularización extraordinaria de medio millón de migrantes tiene también una contrapartida, y que el partido morado se ha comprometido a apoyar otras cuestiones a cambio de esa medida.

"Hemos pactado algo, pero el PSOE nos pide discreción", defendió este martes Montero en una entrevista en RNE, donde ha dado más detalles del proceso regulatorio que aprobará el Consejo de Ministros esta misma mañana y que no tendrá que pasar por el Congreso.

La dirigente de Podemos aseguró que "hemos acordado con el PSOE y eso [la regularización] es uno de los elementos", aunque no llegó a especificar en qué consistía el resto del pacto, alegando que "lo tendrá que contar el Partido Socialista".

Podemos lleva meses instalado en la oposición más dura al Gobierno, amenazando con tumbar medidas relevantes y haciendo sufrir al Ejecutivo en cada votación. Los cuatro diputados que el partido tiene en el Congreso son clave para la aprobación de medidas, y eran uno de los principales obstáculos -junto a Junts- para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Los morados habían exigido una serie de condiciones que en el Gobierno daban por inasumibles, como la ruptura diplomática con Israel o la bajada "por ley" de los precios del alquiler.

En la entrevista, la eurodiputada fue preguntada por el traspaso de competencias migratorias a Catalunya que el Gobierno pactó con Junts y a la que se opuso Podemos. Sobre este punto, Montero sí admitió que la "garantizar los derechos de las personas migrantes" era una "condición" para poder abordar este asunto, aunque apuntó a que había otros elementos.

"Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar una traspaso de competencias que no tuviese racismo", argumentó la dirigente. "Esa Proposición de Ley que pactaron el PSOE y Junts, tanto en la exposición de motivos como en el articulado, tenía contenidos racistas intolerables", argumentó, antes de asegurar que "nosotras siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar y eso sigue igual".

"Antes de hablar de competencias, queríamos hablar de derechos y dijimos que para poder hacer un traspaso de competencias había primero que regularizar a las personas migrantes que están en una situación administrativa irregular", argumentó la dirigente, que admitió que "no era la única condición, también tenemos que tener un texto libre de contenidos racistas, pero evidentemente esto para nosotras es un paso muy importante para que esa negociación, que está cerrada, si se abriese, pudiese ser exitosa".

En cualquier registro

Entre los detalles que hasta ahora no habían trascendido, está el hecho de que los migrantes beneficiarios de esta medida, que llegaran antes del 31 de diciembre de 2025 a España, no tengan antecedentes penales relevantes y puedan acreditar cinco meses de estancia, podrán emprender la solicitud para su regularización en cualquier registro de la Administración Pública, sin tener que aguardar a una cita en las Oficinas de Extranjerías, colapsadas tras la última reforma del reglamento.

Noticias relacionadas

Además, Montero ha señalado que calculan que el decreto aprobado hoy podrá ser efectivo "en un mes" y el plazo para las solicitudes estará vigente hasta el 30 de junio, recordando además que la simple solicitud suspende cualquier proceso de expulsión.

Suscríbete para seguir leyendo