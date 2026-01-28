Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal Kristin SevillaAviso rojo en AlmeríaNivel embalses SevillaQué significa alerta naranjaFinal alerta naranja SevillaAlineaciones Betis-FeyenoordSubida sueldo funcionariosVertedero Palmete
instagramlinkedin

El PP denuncia que el indulto a García Ortiz "no es lo que piden los españoles"

El Partido Popular critica la intención del Gobierno de indultar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la petición de dos ciudadanos particulares

El ex fiscval general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El ex fiscval general del Estado, Álvaro García Ortiz. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) no tardó en arremeter contra el eventual indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia del que es titular Félix Bolaños, haya iniciado los primeros trámites para un futuro perdón de su condena por revelación de secretos, dictada a final de 2025 por el Tribunal Supremo (TS). Todo ello tras la petición de dos ciudadanos particulares.

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Madrid, el vicesecretario de Hacienda del primer partido de la oposición, Juan Bravo, afirmó que se trata de "conductas que estamos viendo, de manera reiterada, por parte del Gobierno", en alusión al indulto que en el año 2021 se concedió al líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de condenados por sedición, también por el TS, en 2019.

Para Bravo, "yo no creo que eso sea lo que piden los españoles, seguro que no", remarcó. Bravo, responsable del área de Transportes en Génova y como tal quien ha llevado la voz cantante entre los de Alberto Núñez Feijóo en toda la crisis del accidente de Adamuz (Córdoba), aseguró que "lo que tenemos que preocuparnos ahora es del accidente, de las víctimas, de los heridos... eso es lo que realmente nos importa".

Noticias relacionadas

E igualmente, Bravo reclamó que el Ejecutivo impulse un nuevo decreto que incluya la revalorización de las pensiones, después del ómnibus que fue rechazado este martes por la mayoría parlamentaria en el pleno extraordinario ante el rechazo tanto del Grupo Popular como de Vox y Junts per Catalunya. "Eso es lo que realmente importa a los españoles", subrayó Bravo, quien se mostró convencido de que, como el año pasado, Moncloa impulsará un nuevo decreto 'limpio', es decir, que únicamente contenga la actualización de la paga a los jubilados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
  2. La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete
  3. El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación
  4. Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
  5. El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
  6. Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
  7. 20 horas bajo la lluvia a las puertas de una iglesia por una fecha de boda en 2027: la odisea de casarse en Sevilla
  8. Macrooperación policial por el tiroteo de Isla Mayor: 250 agentes y diez detenidos

Una herida tras la caída de un árbol en el Hospital Virgen del Rocío por la borrasca Kristin

Una herida tras la caída de un árbol en el Hospital Virgen del Rocío por la borrasca Kristin

Dos carreteras cortadas en Huelva por un desprendimiento y por el deslizamiento de un talud

Dos carreteras cortadas en Huelva por un desprendimiento y por el deslizamiento de un talud

El temporal da una tregua y el Sevilla entrena con la novedad de Maupay y el regreso de Azpilicueta

El temporal da una tregua y el Sevilla entrena con la novedad de Maupay y el regreso de Azpilicueta

Una gran tractorada amenaza con cortar los accesos a Sevilla este jueves: estas son las carreteras afectadas

Una gran tractorada amenaza con cortar los accesos a Sevilla este jueves: estas son las carreteras afectadas

El puerto de Algeciras mantiene cerrado el acceso a camiones y canceladas sus salidas por la borrasca

El puerto de Algeciras mantiene cerrado el acceso a camiones y canceladas sus salidas por la borrasca

La celiaquía podrían estar detrás de problemas cutáneos o tiroideos con síntomas digestivos leves

La celiaquía podrían estar detrás de problemas cutáneos o tiroideos con síntomas digestivos leves

La borrasca Kristin castiga a Arahal: el temporal deja daños en un instituto, arroyos desbordados y cables de alta tensión caídos

La borrasca Kristin castiga a Arahal: el temporal deja daños en un instituto, arroyos desbordados y cables de alta tensión caídos
Tracking Pixel Contents