Caso Koldo
Ábalos dice que ha tenido que jubilarse para poder mantener a su familia y pagar la defensa judicial
Los letrados del Congreso elaboran un informe sobre la compensación que le corresponde al dejar de ser parlamentario, al tratarse de una situación sin precedentes
La defensa del exministro entregó también en el Supremo el documento de renuncia al acta
El exministro y exdiputado del PSOE José Luis Ábalos ha salido al paso de las especulaciones surgidas como consecuencia de su renuncia al acta de diputado -- que permiten al PSOE recuperar un voto para su grupo en el Congreso-- asegurando que ha actuado para poder retirarse y cobrar la jubilación, ya que no le "ha quedado otra" si quiere poder "mantener los compromisos" con su familia y afrontar su defensa en el caso Koldo.
"He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado", señala en el mensaje.
Con respecto a la compensación que le correspondería como ex parlamentario, se está a la espera de que los letrados del Congreso elaboren un informe al respecto, al tratarse de una situación sin precedentes por haber sido procesado e ingresado en prisión preventiva siendo aún diputado en Cortes, razón por la que fue suspendido.
"Privado de todo ingreso y protección social, díganme también de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa. No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación", agrega el mensaje.
Escrito al Supremo
Por su parte, la defensa del exministro también hizo entrega del documento de renuncia al acta de diputado ante el instructor de la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, que espera no obstante la comunicación oficial de la cámara para poder adoptar la decisión que corresponda.
Como ya informó este miércoles EL PERIÓDICO, tras su renuncia al escaño Ábalos pierde su condición de aforado ante el Tribunal Supremo, al ser esta la circunstancia que determinaba la competencia del alto tribunal para investigarle y juzgarle. No obstante, y dado que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral, el juicio por la pieza principal -- por el "pelotazo" en la compra de mascarillas para el Ministerio de Transportes-- seguirá siendo en el Supremo, que ya ha previsto la celebración de las sesiones en el mes de abril.
Otra cuestión es lo que pasará con la parte de la trama Koldo que aún se sigue investigando, y que salpica también al que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, por presuntas mordidas a cambio de adjudicación de obra pública. Esta parte de las actuaciones acabará recalando previsiblemente en la Audiencia Nacional, concretamente en el mismo juzgado donde se inició el caso antes de que Ábalos fuera imputado.
En su escrito de renuncia, el hasta ayer diputado suspendido del Grupo Mixto señalaba que había tratado hacer prevalecer la integridad del derecho de representación (artículo 23 de la Constitución), el concepto y los límites de la inmunidad parlamentaria "tal y como los concibe el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias". "Del mismo modo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al reconocer la esencia de la inmunidad parlamentaria para asegurar la plena independencia del Parlamento", agregaba.
Agregaba que debía protegerse "de la alteración indebida de la composición de la Cámara, defender la libertad de sus miembros y que fuera asegurado el cumplimiento de sus resoluciones", y que la "precipitación en la suspensión" de sus deberes y derechos como diputado con anterioridad a la resolución del recurso que presentó contra su entrada en prisión el pasado mes de noviembre considera que vulnera derechos como son los del respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato.
