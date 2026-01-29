Directo | Los candidatos que se presentan a las elecciones en Aragón se enfrentan en un debate a ocho

RTVE organiza este jueves el primer debate electoral con los ocho aspirantes a la Presidencia de Aragón: PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista (CHA), Coalición Teruel y Aragón Existe, la coalición Podemos-Alianza Verde, la coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar y el Partido Aragonés (PAR). Todas estas formaciones concurren a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero y cuentan en la actualidad con representación en las Cortes de Aragón.

El debate tendrá una duración total de 80 minutos, estará presentado por Xabier Fortes y se estructurará en tres bloques temáticos de 20 minutos cada uno: economía, políticas sociales y pactos y regeneración democrática.

En el encuentro intervendrán Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goicoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

Sanidad: listas de espera y médicos, el eje silencioso de la campaña

A mitad de la campaña de las elecciones , la sanidad se consolida como uno de los principales campos de disputa política en Aragón, con las listas de espera como indicador visible y la falta de profesionales como problema estructural que condiciona la gestión diaria y la experiencia de los usuarios.

A medida que avanza la campaña, la sanidad aparece como un asunto transversal que atraviesa discursos y programas sin necesidad de grandes anuncios. El debate se articula en torno a dos planos que se alimentan entre sí: los resultados que pueden medirse y compararse, especialmente las listas de espera quirúrgica, y las dificultades de fondo para sostener el sistema, con especial incidencia en la Atención Primaria y en los centros alejados de Zaragoza.

Crisis de la vivienda

Con los precios de compra y alquiler disparados y un acceso cada vez más difícil, la vivienda también se ha convertido en el principal problema de los aragoneses, una circunstancia que, cuando media una campaña electoral, se convierte también en arma arrojadiza y en soluciones contrapuestas a este gran escollo para los ciudadanos.

Fue el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el que colocaba la semana pasada a la vivienda como el primer problema para el 22,1 % de los encuestados en la comunidad, seguida de la sanidad, que se quedó en el segundo lugar del listado (13,8 %).

Circunstancia que cobra sentido atendiendo a las cifras, ya que, por ejemplo, el precio de la vivienda en Aragón alcanzó en el tercer trimestre de 2025, por ejemplo, un crecimiento interanual del 14,6 %, lo que la coloca como la segunda comunidad con el dato más alto, solo por detrás de Murcia (15 %).