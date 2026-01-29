Sara Fernández

El Ejército prepara a sus tropas de Montaña para probarlas en el combate bajo cero del Ártico

España enviará tropas de Montaña al norte de Noruega para participar en el ejercicio Cold Response 26, lo más parecido a la guerra ártica que ensaya la OTAN. Se confirma la participación española con militares de élite en la primera ocasión en la que tropas norteamericanas y danesas -entre las de otros 12 países- se van a encontrar, en plena tensión divisoria de la Alianza Atlántica a causa del envite de la administración Trump sobre Groenlandia. Más información