Los documentos de Epstein recogen un pago de 1.050 dólares y dos paquetes a nombre de José María Aznar

La última revelación del archivo del pederasta Jeffrey Epsteinhecha pública este viernes recoge un pago del financiero a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003, y el envío de dos paquetes explicitamente a nombre del expresidente en 2003 y 2004.

La compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada habitualmente por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.

Entre la ingente documentación desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se incluyen gestiones relacionadas con los negocios y las actividades profesionales del financiero, aparece el nombre de José María Aznar.

Se de la circunstancia de que José Maria Aznar tiene un hijo con el mismo nombre, nacido en 1978, y que ya apareció también en una agenda de contactos de negocios de Epstein de principios de los 2000.

Los archivos también recogen que Epstein y su pareja Ghislane Maxwell enviaron dos paquetes al matrimonio Aznar en los años 2003 y 2004, uno de ellos a la dirección de la calle Juan Bravo de Madrid donde tiene sede la Fundación FAES.

El primero de ellos se produjo cuando aún era presidente en septiembre de 2003, en una legislatura que estuvo marcada por la cercanía del ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush.

El coste de aquel envío ascendió a 32,62 dólares y se hizo a través del servicio de mensajería Fedex desde la sede de las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa en Madrid con el encabezado "Presidente y Ana Aznar".

En mayo de 2004 se realizó, según la documentación hecha pública este viernes, el segundo de los envíos de Epstein a Aznar, fecha en la que ya no era presidente del Gobierno, ya que José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa en abril.

En los años en que produjeron los envíos aún se desconocían abiertamente y de manera pública los escándalos que después rodearon a Epstein, ya que fue en 2005 cuando se presentó la primera denuncia ante la policía de Palm Beach (Florida) por abusos a una menor, lo que abrió la primera investigación penal y por la que se declaró culpable de pagar a una menor por sexo.

Además, los envíos de ambos paquetes (de los que no se explicita la naturaleza) o el asiento contable del agente de viajes de Epstein no presuponen ninguna irregularidad.

Y fue en julio de 2019, cuando el financiero fue arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores y el caso se convirtió en un escándalo mundial que ocupó todos los titulares.