El plan español de defensa espacial: más militares, nuevos telescopios y desarrollo de una nave para vigilancia de satélites

Las Fuerzas Armadas planean contar de aquí a 2027 con un Centro de Operaciones Espaciales apto para gestión de crisis, una red de telescopios ópticos de defensa y una ruta de desarrollo de una nave espacial de conducción remota para vigilancia de satélites. Son planes en los que trabaja el Mando del Espacio (MESPA) del Ejército del Aire, la mayoría con horizonte que abarca desde ahora hasta el final de 2027. Se trata de reforzar la seguridad de España en el cuarto dominio militar, el cosmos, al que los países occidentales, tras la experiencia en Ucrania, consideran crucial.

El Ejército del Aire le da relieve a este domino no solo por las lecciones de la invasión de Ucrania, una guerra en la que las capacidades satelitales han ayudado en gran medida al país agredido; también porque entre los ejércitos occidentales cunden las detecciones de una creciente actividad en zona gris -no es bélica, pero tampoco pacífica- de Rusia y China. Ambas potencias toman posiciones en el espacio, que, “de un dominio militarizado, que en realidad lo es desde los tiempos de Yuri Gagarin, podría pasar a domino armado. Y la cuestión es si llegará a albergar armas de destrucción masiva”.

Es algo que la comunidad internacional trata de evitar. Esa preocupación es de Isaac Manuel Crespo, general de división del Ejército del Aire y jefe del Mando del Espacio, formulada ante un grupo de periodistas. Crespo dirige la unidad de más reciente creación de las Fuerzas Armadas: constituida en 2023, en diciembre pasado alcanzó la plena IOC. Así llaman los militares, en jerga OTAN, a la Capacidad Operativa Inicial.

Nave espacial policía

Alcanzada la IOC, llega la fase de crecimiento. El Mando del Espacio aspira a adquirir nuevas capacidades y más personal.

El plan más llamativo del MESPA es conseguir una nave para vigilancia espacial. No es un cuento de Star Trek: se trata de NEMO. Es el proyecto compartido entre países europeos para construir un satélite que vigile a otros satélites y, posiblemente, neutralice ataques cinéticos y cibernéticos contra lo que Crespo llama "nuestros legítimos intereses espaciales". El proyecto implica en España a la tecnológica GMV y está en fase de concepto. Este año entrará en la siguiente pantalla: investigación y desarrollo.

Técnicamente, y dado que no solo orbitará el planeta, sino que podrá desplazarse conducido desde la Tierra, es tanto una idea de satélite como de nave espacial. El proyecto que impulsa el Ejército del Aire y del Espacio plantea la protección de activos e intereses espaciales españoles en órbita baja -LEO, a hasta 7.000 kilómetros de la Tierra-, y es el único, entre los de ejércitos europeos, que habla de “policía espacial”.

En la actual fase conceptual, se piensa en qué combustible debería llevar esa máquina, y si podría contar con armas para defender y defenderse. Esa capacidad no parece un capricho: desde que comenzó la actual guerra de invasión de Ucrania, dos satélites rusos de la clase Kosmos hacen todo tipo de extrañas variaciones de trayectoria y acercamientos a satélites occidentales en órbita GEO (por encima de 42.000 kilómetros) para, supuestamente, copiar la información que transmiten.

Red de telescopios

El Ejército del Aire y del Espacio dispondrá antes de otras capacidades: medios de vigilancia desde la tierra.

Entra en proceso de licitación la compra de un grupo de seis, puede que siete, telescopios ópticos para repartirlos por diversos puntos del territorio. Esos emplazamientos no están siendo revelados.

Los datos que proporcionen mirando al espacio servirán para hacer intercambios de información con los otros países -Italia, Alemania, Francia y Estados Unidos- con los que más estrechamente colabora el MESPA.

El general de división Isaac Manuel Crespo, jefe del Mando del Espacio. / JJF

La red de telescopios crecerá de forma simultánea a los trabajos para la puesta en órbita de un nuevo satélite espía Paz que complemente al que España tiene en funcionamiento. Precisamente esta semana se ha dado a conocer un acuerdo de la sociedad pública Hisdesat con Airbus para comercializar las imágenes que envíe a la Tierra el sistema Paz-2.

Está además pendiente la construcción y desarrollo de un tecer satélite SpainSat NG, después de que, en diciembre, un pequeño objeto espacial impactara contra el segundo de la saga, destruyendo el corazón energético de su sistema.

Fuerza espacial en expansión

El Plan más inmediato del Mando del Espacio, como segundo pilar del Ejército del Aire, es aumentar personal. En su cuartel general en la base aérea de Torrejón de Ardoz, el general Crespo manda un colectivo que apenas ha dejado de ser embrión: empezó con dos militares y dos civiles, y actualmente tiene 141 militares -30 en el MESPA- y 33 civiles, con una proporción imprescindible de astrofísicos.

El Mando del Espacio monitorea 32.700 objetos en la región cósmica más próxima a la Tierra. Recreación de basura espacial sobre España. / El Periódico

Pese al objetivo de Defensa de ampliar plantilla en las Fuerzas Armadas -llegar a 127.500 militares-, todavía conseguir personal es un empeño difícil en las unidades. El MESPA, según ha confirmado su general, planea crecer entre un 30 y un 40% en 2026 y 2027, hasta llegar a 100 militares en su órgano central.

Para finales de 2027, además, Crespo y su equipo esperan contar con un Centro de Operaciones Espaciales plenamente operativo para ejercer funciones de mando y control en crisis prolongadas.

Ayuda desde el cosmos

“Vivimos una nueva era de amenaza espacial, tras la etapa de cooperación en la que se puso en marcha la Estación Espacial Internacional”, cuenta el general Crespo. El jefe del MESPA pone un poco conocido ejemplo de lo importante que puede ser un satélite en operaciones militares. “Imaginemos un submarino español que quiere emerger, pero no quiere que le vea el adversario. Nosotros podemos avisarle de cuándo no hay un satélite de ese adversario mirando la zona en la que navega…”

Ya no hay misión militar de envergadura que no sea multidominio, ni hay ya despliegue de importancia sin componente espacial que asista a las tropas en inteligencia, designación de objetivos o protección contra perturbaciones electromagnéticas. Al tiempo que concluye el proceso de diseño de la fuerza espacial española, el Mando del Espacio está promoviendo cursos de operaciones espaciales en los ejércitos.

Los militares aprenden sobre los recursos que aporta la defensa espacial. Entre ellos, una ventaja concreta que acreditó su valor en la dana. Inteligiendo imágenes de satélite, el MESPA les dibujó a las fuerzas militares enviadas a ayudar al sur de Valencia una ruta practicable, cuando otros medios se movían aún a ciegas entre atascos a causa del barro.

En breve comienza un curso avanzado de operaciones espaciales para oficiales. El curso básico acabó en octubre pasado.

Mucho que mirar

El Mando del Espacio es aún un órgano pequeño de la defensa, pero ya tiene el mayor territorio asignado a una unidad militar en España. Ocupa 210 billones de kilómetros cúbicos la zona de cosmos en la que opera, y se multiplicará hasta la enorme cantidad de 238.000 billones de kilómetros cúbicos cuando tenga que vigilar lo que otras potencias hacen en torno a la Luna y las idas y vueltas al satélite.

Aunque en su mayoría es territorio vacío, tiene franjas llenas de objetos en funcionamiento, máquinas inactivas, y fragmentos de basura espacial. Sobra faena: el MESPA monitoriza actualmente 32.700 objetos en órbita. Y habrá más: la constelación Starlink de Elon Musk, hoy con más de 6.000 satélites en órbita, planea llegar a 9.418, pero solo China ha pedido ya reserva para 130.000 aparatos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una reunión con componentes del mando del Espadio en enero de 2024. / Marco Romero MDE

Tanto que observar viene determinado por los riesgos y amenazas que las Fuerzas Armadas tratan de atajar desde 2019, cuando crearon el COVE (Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial). Es uno de los dos brazos del Mando del Espacio. El otro se llama CESAEROB (Centro de Sistemas Aerospaciales de Observación), y se dedica la explotación de los datos e imágenes que envían los satélites.

Ambas unidades tienen sus cuarteles también en Torrejón, aunque algunos de sus medios, como el radar S3TSR de vigilancia espacial, está en la base aérea de Morón (Sevilla).

Basura sobre nuestras cabezas

Proteger intereses españoles en el cosmos, garantizar la libertad de acceso a ese dominio y asegurar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas, a la vez que impedir la acción del adversario, son las misiones generales del MESPA. Y son tres los principales riesgos que definen sus trabajos: las reentradas de objetos en la atmósfera, las colisiones entre tanto objeto moviéndose en órbita y la meteorología espacial, atenta a los asteroides y las tormentas solares.

España colabora con otros tres países de la UE con capacidades para esta vigilancia espacial. Con Francia calcula los riesgos de colisión; Alemania actualiza y mantiene el mapa de objetos en órbita; e Italia tiene el encargo del a veces imposible cálculo de la trayectoria de los objetos -en su mayor parte basura espacial- que regresan.

Esas reentradas no son un peligro menor. De las que el MESPA considera “de alto riesgo” hay cuatro al año. Son objetos de más de 8.000 kilos o materiales menos pesados pero peligrosos como, recientemente, unas baterías de la Estación Espacial. El MESPA anota una media de 11 reentradas de objetos medianos. Los ve pasar por encima de España y, si hay riesgo de caída por aquí, activa una alerta al Departamento de Seguridad Nacional y, a través de este, a losministerios que, casi distopicamente, se vean implicados en la emergencia.

