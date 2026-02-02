Cerdán niega haber informado a Sánchez de sus reuniones con Leire Díez y desvela que habló con ella tras salir de prisión

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez, haber informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sus dos reuniones con la exmilitante del PSOE y ha desvelado que habló con ella tras salir de prisión, según informan fuentes del caso a esta redacción.

En concreto, ha relatado que fue la periodista Patricia López, recientemente fallecida, la que le presentó a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset en la sede del partido en la madrileña Calle de Ferraz en abril de 2024. En la reunión dijeron a los cargos del PSOE que llevaban años estudiando diferentes casos de corrupción y que por eso tenían en su poder audios del comisario José Manuel Villarejo, en los que se hablaba de una investigación parapolicial sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez.

Sin embargo, como las reuniones se produjeron durante el periodo de reflexión del presidente del Gobierno en 2024, no le informó de estos encuentros, ha declarado Cerdán, que ha negado también haber tenido en su poder las grabaciones y los informes de Villarejo. Además, ha considerado que estas pruebas apenas tenían interés, pues ya habían sido publicadas en los diferentes medios de comunicación.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). / Mateo Lanzuela - Europa Press

Asimismo, pese a asegurar que no ha mantenido ninguna relación profesional con Leire Díez, a quien según ha afirmado no hizo ningún encargo, sí ha reconocido que tiene su contacto telefónico y que habló con ella tras salir de prisión para mostrarle su apoyo y ver cómo se encontraba.

Antonio Hernando

Por su parte, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha reconocido que acudió en abril de 2024 a una reunión con la exmilitante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, tras reclamárselo la dirección de su partido, pues la excargo socialista les dijo que disponía de audios y otra documentación sobre una supuesta investigación ilegal puesta en marcha por el comisario José Manuel Villarejo contra Pedro Sánchez por las empresas de su suegro, según indican fuentes presentes en el juzgado.

Ha relatado, además, que le llamaron de la Secretaría de Organización del PSOE, entonces encabezada por Santos Cerdán para que acudiera al primer encuentro. Reclamaron su presencia porque él había participado en la comisión de investigación de "la Policía Política" en el Congreso y porque iban a dar información sobre estos hechos. Después ha defendido que no reportó a nadie pero, sin embargo, pidió a una abogada del PSOE que aportase lo que le habían comentado en la reunión a la Audiencia Nacional.

MADRID, 02/02/2026.- Santos Cerdán, este lunes a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Hernando, que entonces era director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha explicado al juez, prosiguen las citadas fuentes, que en el encuentro, que habría durado en total unos 40 minutos, aunque él estuvo unos 20 minutos, pues llegó tarde, también participaron el que en esas fechas era director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y el que fuera ex 'número dos' de Santos Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE y actual secretario de Política Municipal socialista y diputado por Jaén, Juan Francisco Serrano.

El magistrado Arturo Zamarriego trata de determinar si Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol cometieron presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho al recabar información contra jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores, con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

MADRID, 02/02/2026.- El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando / Mariscal / EFE

La propia Díez reconoció en su declaración ante el juez el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos encuentros con Cerdán en abril de 2024 en la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz, añadiendo que lo hizo en calidad de periodista y en compañía de Pérez Dolset, entre otras personas.

El empresario, que declaró ese mismo día, confirmó su presencia en las dos reuniones en las que estuvo Cerdán y precisó que en una estuvo también presente Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Otras reuniones

También constan en la causa otras reuniones de Díez, como una en el despacho del expresidente de Sacyr Luis del Rivero con el fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa; o la organizada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional.

El juzgado a cargo del caso acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y el ex fiscal de Anticorrupción José Grinda.

El jefe del Grupo de Delitos Económicos de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, observa el material intervenido. EFE/Juan Carlos Hidalgo / Juan Carlos Hidalgo / EFE

También el fiscal Stampa aportó grabaciones de la reunión que mantuvo con Díez junto a Pérez Dolset y Del Rivero, en la que la exmilitante se presentó como "mano derecha" de Cerdán y como "la persona que ha puesto el PSOE". "Yo traslado luego", aseguró.

Actuación delictiva

Zamarriego investiga si Díez lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales. Por su parte, Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado, informa Europa Press.

