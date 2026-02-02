El comisionado para el Corredor Mediterráneo comunica al Gobierno que dejará su cargo en un mes

El comisionado para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, dejará su cargo en un plazo de un mes. Así se lo ha comunicado ya al ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, según confirman a este diario fuentes de su departamento. Por el momento, no hay sustituto sobre la mesa, según explican las mismas fuentes, pues no está previsto que la salida de Boira se haga afectiva hasta dentro de unas semanas, como ha adelantado el diario ‘La Vanguardia’, tras impulsar el 100% de la planificación del corredor y volver a dedicarse a la actividad académica. El coordinador del corredor asumió el cargo hace ahora siete años y medio, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

En Moncloa vienen defendiendo que los avances en el Corredor Mediterráneo "son inequívocos" y bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez este proyecto ha pasado “de ser una promesa a ser una realidad”, con todos los tramos pendientes en planificación. Desde el año 2018, se han ejecutado obras en el corredor por valor de 5.000 millones de euros, se han adjudicado por importe de 6.000 millones y se han licitado por más de 8.000 millones, según datos del ministerio de Transportes.

Hace menos de un mes, Boira compareció junto al secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, en el marco de encuentro organizado por 'Agenda Pública' —un medio con el que colabora asiduamente— para discutir acerca de los desafíos y oportunidades que presentaba el Corredor Mediterráneo. En aquel momento, Boira mencionó que la Red Europea de Transporte es "el mejor instrumento para reforzar la autonomía estratégica europea", especialmente "en momentos de crisis geopolítica como el actual".

Durante su intervención en el debate, Boira lanzó un reclamo a las instituciones comunitarias para ser más propositivos, en especial frente a los proyectos foráneos que refuerzan la soberanía y autonomía de las potencias internacionales. "Ante proyectos foráneos, la Unión Europea debe sacar su propio mapa", situando el Corredor Mediterráneo como una pieza central.

El Gobierno ve el Corredor como una prioridad

El pasado jueves, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se refirió al estado actual de las obras del Corredor Mediterráneo en su comparecencia en el Pleno del Senado a causa del trágico accidente de Adamuz. Replicando a una crítica de Junts sobre las inversiones en Catalunya, Puente puso como ejemplo el tramo, afirmando que "el 82% del corredor está en ejecución o ejecutado, mientras que en 2018 el 60% del trazado estaba todavía sin planificar".

En cuanto a la inversión destinada por Transportes, el pasado 2 de enero el departamento dirigido por Óscar Puente divulgó las cifras oficiales correspondientes al proyecto. Según estas, desde junio de 2018 hasta noviembre de 2025 se han licitado actuaciones por más de 8.381 millones de euros, lo que supone "una activación de inversión de más de 20 millones de euros cada semana".

Además, con el objetivo de desplegar esta infraestructura, desde junio de 2018 hasta noviembre de 2025 el Ministerio, a través de Adif, ha adjudicado trabajos por más de 6.607 millones. Asimismo, se han ejecutado actuaciones por más de 5.579 millones de euros.

Lo cierto es que el corredor es una infraestructura estratégica no solo para España, sino también para Europa. La construcción de este tramo, cuya extensión en España abarcaría desde Girona hasta Algeciras, resulta fundamental para garantizar el acceso ferroviario a los puertos mediterráneos de España. La figura del Coordinador del Corredor Mediterráneo, que queda ahora sin titular tras la dimisión de Boira, fue creada en 2017 por el Ministerio de Fomento, tras el impulso de la sociedad de la iniciativa 'Quiero Corredor'. Boira fue el segundo titular de la posición, tras la estancia inferior a un año de Juan Barrios al frente de la misma.

