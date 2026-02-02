Real decreto
El Gobierno subirá la retribución de los abogados de oficio, sobre todo si logran acuerdos
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes un real decreto para la reforma del Reglamento de asistencia jurídica gratuita tras abordarlo Justicia con el Consejo General de la Abogacía
EFE
El Gobierno aprobará previsiblemente este martes un real decreto para mejorar la retribución de los abogados del turno de oficio, en especial cuando consigan soluciones consensuadas entre las partes.
En una nota, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes anuncia que el Gobierno promoverá la tramitación urgente de la reforma del Reglamento de asistencia jurídica gratuita para actualizar las bases de compensación económica e incorporar mejoras en la protección de colectivos especialmente vulnerables como víctimas del terrorismo y de trata, entre otros.
Esta modificación, señala el Ministerio, es fruto del trabajo conjunto realizado con el Consejo General de la Abogacía Española.
Entre las novedades del decreto está la inclusión de incentivos económicos en la retribución de los abogados del turno de oficio que promuevan una solución consensuada entre las partes. Así, cuando los procedimientos terminen con acuerdo, los letrados cobrarán el 125 por ciento de la cuantía general establecida en el Reglamento.
El Ministerio explica que con esa medida, con la que el acuerdo estará mejor retribuido que el pleito, se pretende que los clientes eviten un proceso largo e incierto y que los tribunales vean reducida su carga de trabajo.
Esta previsión se aplicará cuando se utilicen los llamados 'medios adecuados de solución de controversias' (MASC) -incluidos en la Ley de eficiencia de la Justicia- o se alcancen acuerdos extrajudiciales. Y "se aplicará a todas las jurisdicciones, incluyendo las conciliaciones en materia laboral", señala la nota.
El decreto también establece, a petición del Consejo General de la Abogacía, un incremento en los baremos correspondientes al procedimiento penal de especial complejidad y al procedimiento penal general.
También se reconocerá en el Reglamento reformado el derecho a la asistencia jurídica gratuita e inmediata, con independencia de la existencia de recursos económicos, a las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección y a las mujeres y personas menores de edad víctimas de violencia sexual.
Con esta modificación se las asimila a las víctimas de violencia de género y se les otorga el mismo nivel de protección, recuerda el Ministerio.
El ministro, Félix Bolaños, se ha reunido este lunes con el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, para hablar de esta y otras cuestiones que afectan a los profesionales del sector
En el encuentro, el ministro ha mantenido su compromiso de aprobar en los primeros meses de 2026 una nueva Ley de asistencia jurídica gratuita, que sustituirá la de 1996.
