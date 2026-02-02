Rufián y Feijóo se enzarzan con la dana y Adamuz: "Uno estaba a la media hora dando explicaciones en la televisión y el otro estaba de copas en un reservado"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha comenzado su turno de preguntas a Alberto Núñez Feijóo aireando las "cinco o seis mentiras" que, asegura, ha dicho el presidente del PP durante sus intervenciones previas. Entre ellas, ha empezado asegurando que es mentira que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó; "sí lo hizo, a las 11:45 y a las 12:20 horas", ha dicho, una alerta hidrológica que llegó cinco horas antes de que se constituyera el Cecopi. Después ha indicado que es mentira que Feijóo no haya cambiado de móvil; también ha afeado que no se pueden saber los mensajes entre el Gobierno y Mazón porque era "imposible hablar" con el expresident "durante cinco o seis horas" y que durante ese tiempo "Cuenca hablaba por él, pero ha formateado su móvil". También ha reprochado que por mucho que haya dicho que quería que se supiera "la verdad", entregase los mensajes en Nochebuena. "Qué regalito a las víctimas", ha indicado, lo que ha provocado ya tensión desde el inicio.

Choque frontal

Más que una pregunta-respuesta, el turno de Rufián se convirtió en una especie de combate de boxeo verbal donde se sumó la gestión del accidente de Adamuz, la relación con las víctimas, la agenda el día de la dana, el drama de las residencias durante la covid en la Comunidad de Madrid o el caso de las VPO en Alicante. "No sé si es más ignorante o arrogante", ha llegado a afear Rufián a Feijóo. "Más arrogante que usted es imposible", ha indicado el líder del PP. Feijóo, de hecho, ha respondido poniendo el foco en el accidente ferroviario de hace dos semanas indicando que si Feijóo tuviera responsabilidades de Gobierno, "habría venido aquí con un trozo de raíl para llamarme asesino".

El caso de las VPO

El líder de ERC señala hacia el escándalo reciente de las VPO de Alicante, que asegura que fue "gracias a un decreto a medida que hizo Mazón". "¿Cuál es el poder de Mazón para que usted le encubra y mienta ante la jueza de esa manera?", se pergunta Rufián, dejando entrever la relación con el tema alicantino: "Quizás por ahí tenía a Mazón según quién pillado".

Revuelta

Rufián también ha sacado a colación el desvío de "un millón de euros de donaciones para los afectados por las juventudes de Vox". Pone el foco en Revuelta señalando que Vox es socio del PP, a lo que Feijóo le corrige: "El PP gobierna en solitario en la Comunitat Valenciana".

Las quince versiones de Mazón

"Mazón ha dado 15 versiones de lo que hizo aquel día, incluso llegando a mentir sobre con quién estaba comiendo. Tuvimos la suerte de que esa persona era mínimamente decente y dijo que no era él", sostiene Rufián. Y enumera algunos de los cambios de versión: "Dijo que no se enteró de los muertos hasta las 5 de la mañana cuando a usted -a Feijóo- le dijo a las once de la noche que había muertos. Y usted no dijo nada", espetó al líder popular.

La comparación con Adamuz

Rufián acaba su turno de golpe tras chocar con Feijóo al afear que comparase la gestión de la dana y el accidente de Adamuz. Así, el dirigente de ERC ha criticado que por qué Puente ha de dimitir al cuarto día mientras "encubrió a Mazón durante un año cuando uno estaba a la media hora dando explicaciones en la televisión y el otro estaba de copas en el reservado de un restaurante no dando las órdenes que hubieran salvado al 90 % de las personas que murió aquel día", y califica de "miserable" compararlo con la actuación de Puente. "Usted encubrió a un homicida y lo compara con un descarrilamiento que seguramente fue fruto de que una subcontrata no hizo bien su trabajo; quizás tenga que dimitir, pero al otro le tuvimos que poner la cara muy roja", ha expresado el portavoz republicano. "¿Me compara la dana con un accidente ferroviario? ¿Un hecho meteorológico sin precedentes con una actuación negligente después de tener 20 avisos de los maquinistas? ¿Le parece que no es una negligencia ferroviaria continuada?", ha sentenciado el líder popular.

