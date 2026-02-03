Cerdán a Leire Díez tras salir de prisión: "No tengo dinero, todo es mentira"

El 19 de noviembre, pasadas las 19.15 horas, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán abandonaba la prisión madrileña de Soto del Real después de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordara su excarcelación en una causa que ahora se investiga en la Audiencia Nacional sobre las supuestas mordidas desveladas en las grabaciones que realizó Koldo García, el exasesor del Ministerio encabezado por José Luis Ábalos. Y unos días después, el expolítico socialista recibió una llamada de la exmilitante socialista Leire Díez, según ha reconocido este lunes ante el juez de Madrid Arturo Zamarriego.

El magistrado acusa a la excargo socialista, --que está investigada por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias--; al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol de recabar información contra jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores, con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios". En una grabación, Díez se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE a ver que había detrás de todo esto".

Con esa llamada, según ha completado el propio Cerdán en su declaración, Leire Díez pretendía mostrarle su apoyo y ver cómo se encontraba, pues había permanecido durante casi cinco meses privado de libertad. En su testimonio ante el juez no recordó mucho más. Sin embargo, según las fuentes consultadas por este periódico, en esa conversación, que aseguran fue "muy breve", la exmilitante del PSOE preguntó de forma directa sobre qué había de cierto en todo lo que se estaba publicando en los medios de comunicación sobre los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil basados en los audios descubiertos en la vivienda de Koldo García. "No hay nada, es falso", respondió entonces Santos Cerdán, quien completó: "No tengo dinero, todo es mentira".

MADRID, 02/02/2026.- Santos Cerdán llega este lunes a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Y ese sería el motivo, según fuentes de las defensas, por el que los agentes de la UCO estarían "dilatando" el informe patrimonial sobre Santos Cerdán, pues apuntan que los uniformados "no encuentran nada, porque no hay nada". Precisamente, el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán, reprochó de forma reciente al Tribunal Supremo que por la ausencia de este oficio policial se esté "asentando en la opinión pública la verdad oficial de su supuesta corrupción, sin posibilidad de defensa alguna". La defensa del ex número tres del PSOE consideraba ineludible que "a la mayor brevedad posible se requiera a los guardias civiles para que aporten a las actuaciones el informe sobre la investigación patrimonial realizada al señor Santos Cerdán".

Críticas por la impaciencia

Pero el magistrado Leopoldo Puente antes de la dimisión de José Luis Ábalos, cuando todavía era competente para investigar a Cerdán, criticó la "impaciencia" de la defensa, aunque después aseguró que entendía esta actitud del abogado Jacobo Teijelo, pero que en esos momentos era imposible atender "esas exigencias de premura". No obstante, adelantó que el oficio policía iba a ser aportado al procedimiento "en un futuro muy próximo y a la mayor brevedad posible”. “Se trabaja intensamente en la instrucción de la causa”, advirtió el magistrado, que mantuvo a Cerdán en prisión entre el 30 de junio y el 19 de noviembre.

Archivo - La exmilitante del PSOE Leire Díez a su llegada a los juzgados de la Plaza Castilla. / MATIAS CHIOFALO - Archivo

Por su parte, las acusaciones populares es cuanto menos extraño que Cerdán y Leire Díez no hayan tenido ninguna relación profesional al margen de las dos reuniones conocidas en abril de 2024, en las que la exmilitante informó a su partido de las actuaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo contra el suegro de Pedro Sánchez. Sobre todo después de reconocer el ex número tres del PSOE que todavía guarda el contacto de esta excargo de su partido, y que habló con ella tras abandonar el centro penitenciario madrileño en noviembre pasado.

No informó a Pedro Sánchez

En su declaración ante el juez Zamarriego, Santos Cerdán negó haber informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las dos reuniones que mantuvo en abril de 2024 con la exmilitante del PSOE y ha desvelado que habló con ella tras salir de prisión, según informan fuentes del caso a esta redacción.

En concreto, relató que fue la periodista Patricia López, recientemente fallecida, la que le presentó a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset en la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz. En la reunión estos explicaron a los cargos del PSOE que llevaban años investigando diferentes casos de corrupción y que por eso tenían en su poder audios del comisario José Manuel Villarejo, en los que se hablaba de una trama parapolicial que pretendía lanzar a la opinión pública los negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez, para perjudicarle.

Sin embargo, como las reuniones se produjeron durante el periodo de reflexión del presidente del Gobierno, en abril de 2024, no le informó de estos encuentros, ha declarado Cerdán, que ha negado también haber tenido en su poder las grabaciones y los informes de Villarejo. Además, ha considerado que estas pruebas apenas tenían interés, pues ya habían sido publicadas en los diferentes medios de comunicación.

Antonio Hernando

También declaró este lunes ante el juez Zamarriego el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, quien reconoció que acudió a una reunión con la exmilitante Leire Díez y el empresario Pérez Dolset, tras reclamárselo la dirección de su partido. Explicó que le llamaron de la Secretaría de Organización del PSOE, entonces encabezada por Santos Cerdán, para que acudiera al primer encuentro. Reclamaron su presencia porque él había participado en la comisión de investigación de "la Policía Política" en el Congreso y porque anunciaron que iban a dar información sobre estos asuntos. Después defendió que no reportó a nadie las conclusiones del encuentro.

MADRID, 02/02/2026.- El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando / Mariscal / EFE

Hernando, que entonces era director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno dijo al juez, destacaron las citadas fuentes consultadas, que en la reunión también participó el que en esas fechas era director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín y el que fuera ex 'número dos' de Santos Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE, Juan Francisco Serrano.

Precisamente, en un auto de 2 de febrero el juez Zamarriego ha preguntado a la Fiscalía si como ha reclamado la asociación Hazte Oír cita a declarar como testigos a los mencionados Antolín y a Juan Francisco Serrano.