"Peligrosa": El dueño de Telegram carga contra Pedro Sánchez por la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años

La decisión del Gobierno de prohibir las redes sociales entre menores de 16 años está escociendo a los magnates tecnológicos. Si ayer fue Elon Musk el que tachó al presidente Pedro Sánchez de ser un "tirano" y un "traidor del pueblo", hoy ha sido el turno del dueño de Telegram.

El multimillonario ruso Pável Dúrov ha utilizado su plataforma de mensajería para lanzar un mensaje de denuncia contra el Ejecutivo español en el que asegura que la batería de medidas anunciadas para tratar de poner coto a los abusos en internet amenazan con "convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de protección". "Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total", remarca.

El controvertido empresario, conocido como el Mark Zuckerberg ruso, fue detenido en 2024 por la policía francesa por no cooperar en una investigación que le acusa de no haber tomado las medidas adecuadas para frenar la difusión de contenido delictivo —desde abuso sexual a menores al comercio de drogas— en la aplicación que controla. Dúrov asegura tener más de 100 hijos.

"Alarma roja para la privacidad"

A su juicio, el proyecto español supone una "señal de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad". En su comunicado, que han recibido todos los usuarios de Telegram, indica que la pretensión de Madrid de obligar a las plataformas digitales a verificar la edad de sus usuarios supondrá "rastrear la identidad de CADA usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos".

Múltiples expertos en privacidad comparten que el uso de métodos como el reconocimiento facial o el escaneo de documentos de identidad entraña riesgos notables, además de no ser infalibles. No obstante, el Ejecutivo español podría imponer la aplicación de la Cartera de Identidad Digital Europea (EUDI Wallet), una solución que está siendo testeada por la Comisión Europea que podría garantizar el anonimato de los usuarios.

"Forzará la sobrecensura"

Dúrov también critica la intención del Gobierno de responsabilizar penalmente a los magnates tecnológicos por el contenido que se comparte en sus redes sociales, indicando que esa medida "forzará la sobrecensura", borrar "cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas". En Alemania, la ley NetzDG para contrarrestar el odio en internet, en vigor desde 2018, ha causado problemas similares. Una definición "vaga" del concepto odio, advierte el dueño de Telegram, puede traducirse en la censura de voces críticas con el poder.

Noticias relacionadas

La denuncia de Dúrov se extiende para criticar la posible tipificación como delito de la amplificación algorítmica de contenidos nocivos para los menores. "Los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado. ¿Exploración libre de ideas? Desaparecida—reemplazada por propaganda curada", asegura.