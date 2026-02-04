Feijóo denuncia que el Gobierno expropia a los arrendadores el derecho a cobrar alquiler

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado este miércoles al Gobierno de intentar expropiar a los arrendadores de vivienda su derecho a cobrar las cuotas del alquiler de sus propiedades debido a la ausencia de políticas sociales que den cobertura a las familias vulnerables.

Feijóo ha hecho esta afirmación durante una visita a las instalaciones del matadero de Fribín, en Binéfar (Huesca), con motivo de su participación en la campaña electoral para el Parlamento aragonés del próximo domingo.

En respuesta a una pregunta de los periodistas sobre el decreto que prevé prorrogar la moratoria para evitar el desalojo de familias vulnerables, el dirigente popular ha considerado "inaudito" que no solo se le pida a un ciudadano que renuncie a cobrar un alquiler, sino, además, "decirle que es culpable de la situación de estas familias".

Ha asegurado que no se siente "culpable" del rechazo de su formación al decreto y ha insistido en que el "único culpable" de esta situación es el Gobierno de Pedro Sánchez con iniciativas que son, a su juicio, "lo contrario" a unas políticas sociales que les corresponden a las administraciones públicas.

Según Feijóo, con la fragmentación del decreto ómnibus "se ha acreditado que el Gobierno estaba mintiendo a los pensionistas y a los ciudadanos, utilizando las pensiones como escudo para su falta de política social y de vivienda pública y, en definitiva, para su ausencia de sensibilidad social y de políticas sociales efectivas".

"Es algo inaudito -ha continuado- que se le diga a una persona que tiene una vivienda fruto de su esfuerzo o de su trabajo que tiene que renunciar a la renta de alquiler porque el Gobierno es incapaz de ayudar a familia vulnerable y que el responsable de esto es el ciudadano individual".

Feijóo, quien ha rechazado valorar los insultos vertidos en sus redes por el magnate Elons Musk contra Pedro Sánchez por plantear prohibir el acceso a las redes a los menores de 16 años, ha cuestionado las afirmaciones vertidas este miércoles en una entrevista radiofónica por una de las coordinadoras de Sumar, Lara Hernández, en las que ha manifestado que el Gobierno no se iba a dejar "chantajear" por la derecha en este asunto y que la okupación en España "no existe".

En relación a este punto, Feijóo ha respondido que en España hay unas 80.000 personas que no están percibiendo actualmente las rentas por las viviendas que han puesto en alquiler y que otras 40.000 tienen ocupadas sus propiedades por personas que están ostentando de forma ilegal la posesión de sus bienes.

Elecciones en Aragón y Vox

En relación al desarrollo de la campaña electoral en Aragón, ha asegurado, en relación a las encuestas que señalan que el PP debería contar con Vox para formar gobierno, que la única encuesta que le interesa es "la definitiva, el recuento electoral".

Ha rechazado valorar la posibilidad de que su formación en Aragón se enfrente a la misma situación que en Extremadura con María Guardiola y ha apelado a que el "voto del enfado" de la población contra Sánchez por "los casos de corrupción y la falta de servicios públicos en el país" se utilice para cambiar el gobierno, tanto en la comunidad aragonesa como en España.

"Yo propongo no dividir las fuerzas y tener un gobierno fuerte y sólido, no una suma de partidos que bloqueen y cuyo único objetivo es que haya un gobierno débil en Aragón", ha concluido. EFE