Sánchez responde al fundador de Telegram: "Que los tecno-oligarcas ladren es señal de que cabalgamos"

A las 17:54 de este miércoles, miles de usuarios de Telegram, una plataforma de mensajería alternativa a Whatsapp, han recibido un mensaje de su dueño, Pável Dúrov, en el que avisaba del "peligro" que suponía la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. "Estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de 'protección'", advertía. El jefe del Ejecutivo no ha tardado en responderle por X, la red social de Elon Musk, quien también le atacó esta semana y con el que lleva mensajes cruzados: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

El Gobierno ha esgrimido el propio mensaje de Dúrov, enviado de manera masiva y sin consentimiento, para denunciar que este ha usado "su control sin restricciones" con el único objetivo de hacer llegar su "propaganda" y sus "bulos" a la ciudadanía. "Este hecho demuestra, por sí solo, la urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil", sostienen fuentes de Moncloa que señalan el peligro de que "tecno-oligarcas extranjeros" puedan inundar los "teléfonos de propaganda a su antojo" para mostrar su rechazo a una propuesta del Gobierno.

Así, sostienen que el mensaje, que Dúrov también ha publicado en inglés en su canal de Telegram que cuenta con más de 10 millones de seguidores, es "un reflejo de la forma de operar de los tecno-oligarcas" y está "lleno de bulos" con el objetivo de "erosionar la confianza en las instituciones.

Las mismas fuentes inciden, además, en que Dúrov está siendo investigado por su "posible responsabilidad en delitos graves" y que Telegran "ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones de control". En este sentido, señalan que Dúrov ha diseñado esta red social con una "arquitectura de mínima moderación", lo que ha permitido que sea un espacio recurrente para "actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas".

Las cuatro críticas

El mensaje enviado por Dúrov arremetía contra cuatro de las medidas que anunció este martes el propio Sánchez y explicaba por qué son peligrosas. Fuentes de la Moncloa han respondido a todas las críticas para desmontar los "bulos" lanzados. Sobre la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16, el fundador de Telegram avisaba de que supondría un "precedente para rastrear la identidad" de cada usuario al exigir sus datos, lo que erosionaría el anonimato. El Gobierno rebate que se trata de una medida para la "protección de menores" ante los "riesgos graves y documentados" que pueden suponer entornos digitales sin control.

Dúrov también lamenta que la intención del Ejecutivo de que los responsables de las plataformas tengan responsabilidad legal si no borran los contenidos inadecuados derivará en una "sobrecensura [...] silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas". Fuentes de la Moncloa responden que "el Reglamento de Servicios Digitales de la UE ya obliga a las redes sociales a impedir la difusión de contenidos ilícitos" y que ningún tribunal europeo ha considera que eso "vulnere la libertad de expresión".

En tercer lugar, el dueño de Telegram señala que tipificar como delito la manipulación de los algoritmos para que amplifiquen contenido perjudicial supondrá que el Gobierno dicte qué se puede ver y qué no, "enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el Estado". El Ejecutivo desmiente tal acusación y explica que el objetivo es perseguir "la utilización espuria de los datos de los usuarios" y la creación de "mecanismos de supervisión algorítmica transparentes y abiertos".

Por último, Dúrov carga contra la "Huella de odio" que permitirá saber si las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio. Nuevamente, considera que podría ser "una herramienta para suprimir a la oposición". La Moncloa, por su parte, recuerda que la legislación española y europea recoge desde hace mucho tiempo los discursos de odio y que el objetivo ahora es "poder detectarlos, perseguirlos y erradicarlos" en las redes sociales.