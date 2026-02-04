Polémica con Musk
La ministra Rego se muestra partidaria de "limitar y seguramente prohibir" la red social X
Redacción
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado este miércoles partidaria de "limitar y seguramente prohibir" el uso de la red social X, entre los jóvenes y el conjunto de la población, dado que este es un espacio en el que se dan "flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales". Así se ha expresado la ministra en un acto sobre activismo digital organizado en la sede de Catalunya En Comú, en el que ha defendido que el actual espacio digital es "antidemocrático", ya que lo controlan "unos pocos caudillos digitales".
Las declaraciones de Rego llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes. Un anuncio que llevó al magnate Elon Musk, propietario de X, a calificar a Sánchez de "tirano" y "traidor al pueblo español".
En el acto de este miércoles, Rego ha señalado que "la siguiente batalla debe ir orientada a limitar y seguramente prohibir Twitter". Mientras tanto, ha añadido que se deben adoptar "medidas de urgencia" para proteger a los menores de edad. La ministra ha sostenido que las redes sociales han "secuestrado buena parte de la soberanía popular", ya que las normas que todos aceptamos como normales en el mundo físico no existen en el digital. "El espacio digital es la ley de la selva y pone en riesgo los derechos y las libertades" y, por ello, es necesario "tomar cartas en el asunto", ha apuntado. Rego ha dicho que la principal acción legislativa para "intervenir en la acción desregulada, salvaje y brutal de los caudillos tecnológicos" debe venir de las instituciones europeas.
Sin embargo, ha apuntado que la ley de entornos digitales, actualmente en tramitación parlamentaria, es "muy exigente" y debe contribuir a acelerar un "cambio en la percepción social" hacia las redes.
