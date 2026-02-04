Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sánchez volverá a viajar a la India del 17 al 19 de febrero para participar en una cumbre sobre IA

El jefe del Ejecutivo también tiene previsto viajar a China el próximo mes de abril, un año después de su última visita

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el primer ministro indio, Narendra Modi (d), posan frente al Palacio Lakhsmi Vilas en Vadodara, durante su visita oficial a la República de la India, a 28 de octubre de 2024.

Iván Gil

Mario Saavedra

Madrid

Pedro Sánchez viajará a la India entre los próximos 17 y 19 de febrero, según avanzan a este diario fuentes de Moncloa. La visita coincidirá con el año dual España-India y dentro de su agenda se incluye la participación en una cumbre sobre inteligencia artificial (AI Impact Summit) con otros líderes internacionales en Nueva Delhi. Se trata de la segunda visita en apenas quince meses al país asiático, con quien la UE acaba de cerrar un reciente acuerdo comercial.

El próximo mes de abril, el jefe del Ejecutivo tiene previsto también volver a visitar China. Un año después de su último viaje a Pekín y cinco meses desde la visita de Estado de los Reyes de España. El Gobierno quiere con esta nueva visita anual consolidar la presencia de España al más alto nivel en el continente asiático.

En su último viaje, Sánchez se reunió con el primer ministro Narendra Modi y mantuvo una agenda de fuerte contenido económico con el fin de relanzar las relaciones comerciales de España con la quinta potencia económica mundial. Entonces, la última visita de un presidente del Gobierno de España a este país se remontaba a 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero.

La demanda de India en el sector militar es creciente y España también busca situarse como un socio fiable para impulsar nuevos contratos. De hecho, Sánchez ya inauguró en su visita, junto con el primer ministro indio, Narendra Modi, la planta de Airbus y ATA en Vadodara que se encarga de ensamblar los C-295. Una adjudicación, por valor de 2.202 millones, que es la mayor que realizaba India en el sector de la Defensa. 

