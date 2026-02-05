El juez jubilado García Castellón insiste en ser acusación en el caso Leire: "Se trataba de presionar para obtener ventajas judiciales"

El que fuera juez de la Audiencia Nacional hasta septiembre de 2024, Manuel García Castellón, ha recurrido la decisión del instructor del caso Leire de expulsarle del procedimiento en el que trata de ejercer la acusación por sentirse directamente perjudicado por las actividades de la supuesta 'fontanera' del PSOE.

El recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, argumenta que García Castellón "era un objetivo directo de una actuación dirigida a tratar de presionarle, en una dinámica orientada a obtener ventajas judiciales".

Por esta razón, la letrada del exmagistrado, María Victoria Vega, argumenta que no puede entenderse que el asunto sea "una cuestión de honor", como ha establecido el instructor del caso, sino que se trataba de una "recopilación y utilización de material e información con potencial finalidad de influencia o presión en el terreno judicial" que debe investigarse en el ámbito penal.

Responde de este modo a la decisión del titular de la plaza número 9 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid de considerar que García Castellón no resultó perjudicado por las las reuniones mantenidas por Díez con empresarios y abogados en las que se hablaba de actuaciones contra la Guardia Civil, la Fiscalía o el propio magistrado jubilado.

La representación letrada de García Castellón considera, sin embargo, que debe investigarse "para qué se pretendía recabar información sobre él y qué utilidad procesal tenía esa información dentro de la dinámica objeto de investigación" que instruye el juez Arturo Zamarriego por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. A juicio de la acusación, este juez "separa erróneamente lo ocurrido respecto de mi mandante del objeto de estas diligencias, reconduciéndolo a un eventual delito de injurias, concluyendo además que, en su caso, la vía sería la acción popular".

Grabaciones de Villarejo

Muy al contrario, insiste García Castellón que en su caso "el descrédito opera como instrumento para intentar obtener ventajas en el ámbito judicial, y ello aparece íntimamente vinculado a las grabaciones de la causa del excomisario Villarejo y al hecho determinante de que quien instruía dicha causa como juez" era precisamente él. Por eso considera su caso similar al del ex perjudicar al número dos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y al fiscal Anticorrupción José Grinda, de quienes también se hablaba en las reuniones.

Agrega que la actuación contra el juez jubilado "no constituye un episodio autónomo o de posibles injurias", pues las grabaciones de Villarejo constituyen uno de los ejes centrales que explican por qué se trataba de "buscar información comprometida" contra él. A este respecto, recuerda que los exdirigentes socialistas Antonio Hernando y Santos Cerdán, que comparecieron el pasado lunes como testigos, "afirmaron tajantemente" que las reuniones acontecidas presuntamente en abril de 2025 giraban en torno a los audios de dicho procedimiento "y a su potencial relevancia política respecto del Partido Socialista Obrero Español".

"No va a tener retiro tranquilo"

Como ejemplo, el audio en el que el empresario Javier Pérez Dolset ", mostrando una animadversión personal evidente", contra García Castellón afirma: "Eso yo no lo dejo pasar […] García-Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo. Ya te lo digo”.

En la misma conversación, Pérez Dolset llega a decir: “Yo respeto que la gente se quiera hacer pescadero, gasolinero, empresario, piloto, lo que te dé la gana, pero si eres juez, eres juez. Y eso significa que tienes que impartir justicia, tienes que resolver todas las pruebas, tienes que ser instantáneo, o sea, tienes que comportarte como un juez, que parece mentira que haya que definir. Y este ha sido cualquier cosa menos un juez”.

Por todo ello, concluye que la presencia de García Castellón como personación en esta causa "se erige como el único modo idóneo para restituir los bienes jurídicos tutelados por la norma penal que corresponden" al ya ex magistrado "y que han sido deliberadamente puestos en peligro por la actuación de las personas físicas que ostentan la condición de investigados".

