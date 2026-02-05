Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca LeonardoDesalojo GrazalemaCierre muro defensaNueva borrascaPartido Betis-AtléticoGeólogos GrazalemaCaída GiraldaSevilla normalidad clases
instagramlinkedin

CASO MASCARILLAS

El Supremo obliga a Ábalos y Koldo a comparecer 'in situ' en la audiencia preliminar

El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García.

El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García. / EUROPA PRESS

EFE

Madrid

El Tribunal Supremo ha ordenado que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García comparezcan presencialmente en la audiencia preliminar del caso de las mascarillas del próximo día 12, pese a que ambos habían solicitado seguirla por videoconferencia alegando problemas de salud.

Los siete magistrados que componen el tribunal han dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, que rechaza la solicitud de comparecencia telemática planteada por sus defensas.

El Supremo ha tomado esta decisión tras revisar el contenido de los escritos presentados por el exministro y su exasesor, en los que comunicaban la existencia de diversos problemas médicos, y de los informes médicos aportados por Ábalos y el del Koldo García emitido por los servicios médicos del centro penitenciario de Soto del Real.

Ábalos y Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, hicieron referencia también al menoscabo que podría producir en su estado de salud físico y anímico el traslado al Supremo para estar presentes 'in situ' en la audiencia preliminar.

Se trata de una audiencia anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas, esto es, las partes podrán exponer la posibilidad de conformidades, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio, nulidad de actuaciones, así como sobre las pruebas propuestas.

Noticias relacionadas

Tras ello se dictará un auto para resolver estas cuestiones y, en caso de seguir adelante y no aceptar las nulidades, ya sí fijar la fecha del juicio que previsiblemente será para abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
  2. La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
  3. Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
  4. La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
  5. El agua se está perdiendo y es una pena': agricultores reclaman más infraestructuras en Sevilla
  6. Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
  7. Sevilla pone freno a las hileras de autobuses turísticos tapando vistas y ocupando carriles con 40 multas en un año
  8. Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez

Telefónica cierra la venta de su filial en Colombia por 182 millones y reduce su deuda en casi 1.600 millones

Telefónica cierra la venta de su filial en Colombia por 182 millones y reduce su deuda en casi 1.600 millones

Las notas de los jugadores del Betis ante el Atlético de Madrid: ninguno estuvo a la altura

Las notas de los jugadores del Betis ante el Atlético de Madrid: ninguno estuvo a la altura

Las decisiones de Pellegrini condenan a un Betis bañado por el Atlético que pone fin al sueño de la Copa (0-5)

Las decisiones de Pellegrini condenan a un Betis bañado por el Atlético que pone fin al sueño de la Copa (0-5)

Amazon gana 77.670 millones de dólares en 2025, un 31% más interanual

Amazon gana 77.670 millones de dólares en 2025, un 31% más interanual

El Betis bate el récord de asistencia en La Cartuja en una noche ante el Atlético de Madrid con 66.810 espectadores

El Betis bate el récord de asistencia en La Cartuja en una noche ante el Atlético de Madrid con 66.810 espectadores

Vídeo | Himno del Betis en el Estadio La Cartuja

Vídeo | Juego de luces en la salida del Betis

Fotogalería | Real Betis - Atlético de Madrid

Fotogalería | Real Betis - Atlético de Madrid
Tracking Pixel Contents