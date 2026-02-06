Podemos apoyará el escudo antidesahucios pese al "pacto criminal" del Gobierno con el PNV

Podemos apoyará el escudo social pese al "asco absoluto" que mostró al acuerdo firmado por el Gobierno con el PNV para mantener los desahucios por impago de alquiler a propietarios de uno o dos pisos. Un "pacto criminal" que no impedirá apoyar el decreto, pese a las fortísimas críticas de la formación a la decisión de desgajar el decreto ómnibus que decayó en el Congreso en dos textos; uno para la subida de las pensiones, que saldrá con el apoyo de PP y Junts; y otro con el llamado escudo social, que pese al acuerdo con los nacionalistas vascos no tiene los números asegurados, después de que Junts dejara en duda su voto al considerar que no protegía lo suficiente al propietario. Una vez despejada la incógnita de Podemos, la aprobación de esta medida queda de nuevo en manos de los de Carles Puigdemont.

En una entrevista en TVE, la eurodiputada y candidata de Podemos a las generales, Irene Montero, avanzó su voto favorable: "Cuando venga el decreto en el que se protege a las familias, incluso aunque ha decrecido esa esa protección, nosotras vamos a votar a favor", avanzó, antes de señalar que "el problema de fondo" es a su juicio la actitud del Gobierno, a quien acusó de plegarse a los intereses de la derecha.

"¿Por qué estamos en esta situación?", se preguntó, antes de criticar que el Ejecutivo se parapete en la "técnica parlamentaria" cuando "lo que está en duda siempre son los derechos de la gente". "Ese es el motivo por el que este gobierno está en una situación tan crítica y por lo que la legislatura está muerta", decretó la dirigente morada, que acusó al Gobierno de desproteger a la población: "El problema de fondo es que en este país necesitamos un Gobierno que proteja a la gente, y eso ahora no lo tenemos, y es lo que está sirviendo como alfombra roja para la derecha y para la extrema derecha".

En la misma línea se expresó poco después Ione Belarra en declaraciones a periodistas en el Congreso, donde cargó directamente contra la decisión de trocear el decreto ómnibus. "El Gobierno se ha equivocado de manera rotunda. Dividir y trocear el decreto no iba a poner más fácil aprobarlo, sino que lo iba a poner más difícil", advirtió Belarra.

La secretaria general de Podemos señaló que "esta derecha cuando le das la mano te coge el brazo". "El PSOE cede ante el PNV desahuciar aún a más familias y ahora ¿qué pasa? Pues que Junts también quiere que se desahucien no solo a esas familias, sino aún más", criticó.

Noticias relacionadas

Belarra, además, ha acusado al Ejecutivo de no pelear estas medidas y advirtió que "vamos a ser, no críticas, lapidarias con la actitud del Gobierno que en vez de haber protegido el escudo social, en vez de haber negociado en serio como negocian cuando algo les interesa sacarlo adelante adelante. Yo he visto negociar al gobierno cuando quiere sacar algo y se faja para poder sacar esas medidas adelante y aquí no lo han hecho".