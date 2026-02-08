Así es Pilar Alegría, la exministra de Sánchez que no pudo darle la vuelta a las encuestas

El mal resultado del PSOE de Aragón en las urnas este 8 de febrero no ha sido una sorpresa para nadie. Su candidata, Pilar Alegría Continente (La Zaida, 1977), que se desprendió del traje de ministra en el mismo instante en que ofreció su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno de España, intentó darle la vuelta a las malas encuestas con una campaña electoral basada en la cercanía, la proximidad y el carisma de una mujer «de pueblo» que lo dejó «todo» por Aragón. Era la primera ministra que estrenaba la estrategia política del presidente Pedro Sánchez según la cual los miembros del Consejo de Ministros serían los cabezas de lista en la retahíla de elecciones autonómicas convocadas por los presidentes del PP. Y a pesar de ser uno de los rostros más conocidos del Gobierno, o quién sabe si precisamente por eso, el resultado no fue de éxito.

Después de llegar a lo más alto de la política española, la mujer que consiguió convertirse en la primera ministra de Aragón, se subió al coche para recorrer Aragón pueblo a pueblo y volver a presentarse ante el electorado como una chica normal, «de pueblo», cariñosa y atenta, para restarle puntos a esa imagen de «mentirosa» o «portavoz de las mentiras de Sánchez» que le colgaban constantemente otros líderes políticos en cada telediario.

Pilar Alegría, Pili o Pilar, indistintamente, tiene un hijo, es maestra de Educación Primaria pero, sobre todo, es una socialista de primera fila desde hace casi 20 años. Apenas tenía 31 cuando ya fue diputada en el Congreso y tuvo sus primeras responsabilidades en Ferraz, de la mano de quien ahora preside simbólicamente su organización, el expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias. Ahora, será la líder de la oposición a Azcón.

Su trayectoria tuvo un punto de inflexión que le llevó a separarse de la federación aragonesa que presidía Javier Lambán. Quería hacer sus propias listas como candidata a la Alcaldía de Zaragoza y, tras no encontrar acuerdo con la federación provincial ni autonómica, pidió el amparo de la Federal para lograr sus objetivos. Se saltó entonces la jerarquía aragonesa y eso fue algo que muchos no le perdonaron ni con el paso de los años.

Ambiciosa, firme en sus convicciones, Alegría se puso en contra de su partido en Aragón y abrió una grieta que ha sido una herida abierta durante años, mientras ella crecía a nivel estatal. Quién sabe si el mal resultado electoral reabrirá esa cicatriz reciente.

Noticias relacionadas

Con apenas un año de tiempo para tomar las riendas del partido, toca gestionar el futuro de una formación «nacida para gobernar». En la travesía que espera por la oposición, Alegría asegura que seguirá, «sí o sí» en Aragón.