Un escolta de Mazón confirma que el día de la dana el presidente valenciano llegó al Palau de la Generalitat a las 19.45 o 19.50 horas

Uno de los tres escoltas asignados el 29 de octubre de 2024, día de la dana, al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado que el entonces jefe del Ejecutivo autonómico no llegó al Palau de la Generalitat hasta las 19.45 o 19.50 horas, según confirman fuentes conocedoras de su declaración. Un dato que confima las informaciones adelantadas por Levante-EMV que permitieron retrasar la llegada de Mazón a la Generalitat, que inicialmente su equipo de prensa ubicó "a las 18 horas". Aunque posteriormente cambió hasta en ocho ocasiones de versión.

Tres escoltas han comparecido ya en los juzgados de Catarroja, donde han entrado por la puerta trasera del garaje, para evitar a los medios de comunicación. La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acordó citarlos el pasado 21 de noviembre, como informó Levante-EMV. En otra providencia, la magistrada también acordó citar como testigo el próximo 20 de febrero al subinspector de la Policia y jefe de los tres agentes que declaran hoy por haber estado asignados al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas. La comparecencia de los escoltas del expresidente valenciano se acordó a petición del abogado de la acusación particular de una víctima de Algemesí, Ximo Esteve, y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armando Galán.

El primer agente que presta declaración desde poco después de las 9.30 horas ha confirmado que dos de ellos acompañaron al expresidente a pie hasta la calle Bonaire, donde está ubicado el restaurante El Ventorro, y que antes de llegar les pidió que volvieran al Palau de la Generalitat, como así hicieron.

Este primer testigo ha explicado que alrededor de las 19 o 19.15 horas salieron a repostar con sus coches. "Y justo en ese momento llaman al chófer para ir a recoger al presidente". Un mensaje que, según su declaración, el chófer transmitió a los escoltas "a las 19.15 o 19.20 horas".

Aunque el entonces presidente de la Generalitat no llegó hasta las 19.45 horas o 19.50 horas, según el testimonio del primer policía y escolta que declaraba este lunes Según su testimonio, Mazón llegó solo, caminando, hasta el Palau de la Generalitat. Al llegar los escoltas lo esperaban en el patio. "Subo al despacho y nos vamos", asegura que les dijo. Y poco antes de las 20 horas, salieron del Palau de la Generalitat hacia el Centro de Coordinación de Emergencias.

En los dos coches de la comitiva, además de los escoltas acompañaba a Mazón el consultor y polítólogo, Josep Lanuza. De camino, recogieron a Maite Gómez, la jefa de prensa del entonces presidente de la Generalitat. Según su testimonio, Mazón no mostró nerviosismo ni preocupación en ningún momento, según ha confirmado el primer testigo a preguntas de varios abogados.

Al llegar, al considerar el Centro de Coordinación de Emergencias "un sitio seguro" los escoltas ya no lo acompañan, por lo que no pudieron escuchar nada de la emergencia. El servicio lo finalizaron cuando Mazón abandonó el centro, a las dos de la madrugada del 30 de octubre.

Justificación de la declaración

La magistrada de la dana consideró necesario escuchar en sede judicial a los escoltas de Mazón como testigos para saber si "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", que se produjeron entre el entonces presidente autonómico actual diputado en las Corts Valencianes, Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, Salomé Pradas. La jueza instructora considera que son extrapolables a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat y que le ha permitido aproximarse de forma tangencial a Mazón, al que no puede investigar por su condición de aforado al ser diputado en el parlamento valenciano.

"La argumentación que se aplicó respecto de la testigo Maribel Vilaplana, se puede extender a los escoltas y chófer" de Carlos Mazón, razonó la magistrada. Por tanto, "en el análisis del proceso de decisión por parte de la consellera, Salomé Pradas, resulta relevante, dadas las funciones que se le atribuyen al presidente del Gobierno valenciano, funciones directivas y de coordinación, las conversaciones que mantuvo con el President de la Generalitat".

La magistrada de la dana también razonó que "en ese proceso de decisión ha de atenderse al hecho de si efectivamente [los escoltas o el chófer] pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos". Sobre el cruce de llamadas que pudieron cruzar esa tarde Mazón y su consellera, la magistrada asegura que "ha de señalarse que hay un hecho indiscutible, la voluntad de la señora Salomé Pradas de mantener contacto con el presidente de la Generalitat". Una voluntad de contacto que "refrenda el acta notarial aportada por la defensa de Pradas, que establece cuatro categorías en las llamadas, partiendo, no solo de sus manifestaciones, sino también del cotejo con las que constan en el teléfono y las subsiguientes impresiones de las llamadas".

Noticias relacionadas

Un acta notarial en la que la magistrada detalla que "recoge las llamadas entrantes y salientes del teléfono de la requirente doña Salomé Pradas: “Con indicación de día (29 de octubre de 2024), horas, si es entrante o saliente, duración, si es cancelada (no se pudo realizar la conexión) o perdida (no se respondió). Es decir, se diferencia claramente entre la última categoría (no se respondió) lo que efectivamente haría referencia a que no se contestó por el receptor, frente a la denominada llamada cancelada, en la que la investigada Salomé Pradas no pudo realizar la conexión, le fue imposible".