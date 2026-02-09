Lo que dicen las urnas
¿Pisa más fuerte Vox en Aragón que en Extremadura?
Tras las elecciones, Guardiola suma 3 escaños y reduce la dependencia parlamentaria frete a Vox, mientras Azcón retrocede en Aragón y necesita más apoyos para sostener la mayoría
Pese a todo, tienen un mismo camino: un pacto con los de Abascal que permita la gobernabilidad en ambas comunidades
Lola Luceño Barrantes
Desde que se conocen los resultados de las elecciones anticipadas en Aragón celebradas este domingo, 9 de enero, se viene diciendo que Extremadura y Aragón repiten escenario. Es cierto, pero no es cierto. Los resultados son distintos, aunque al final están encaminados a un mismo destino: un pacto ineludible entre PP y Vox. Sin acuerdo, ambas comunidades no podrán ser gobernables.
Extremadura
¿Pero dónde radican entonces las diferencias? En Extremadura, tras las elecciones del 21 de diciembre, el PP ha concentrado el 43,18% de los votos de la comunidad, frente al 16,9% de Vox. María Guardiola ha reforzado su posición: ha sumado un diputado y ha crecido 4,34 puntos. El resultado ha servido para desalojar del primer puesto al PSOE, que había ganado en 2023, aunque entonces empató a escaños con los populares.
La aritmética parlamentaria también ha cambiado a favor del PP: ha pasado de necesitar cinco 'síes' de Vox para sacar adelante sus propuestas a que le baste con cuatro abstenciones. Además, los de Guardiola se sitúan como primera fuerza con ventaja clara: suman más que toda la izquierda junta y también superan, en voto, al segundo y al tercero juntos.
Aragón
En Aragón, en cambio, las elecciones del 8 de febrero han dibujado un escenario menos cómodo para el PP. Los de Feijóo han obtenido el 34,27%, mientras Vox ha alcanzado el 17,89%. El líder de los populares en la comunidad, Jorge Azcón, ha retrocedido: pierde dos diputados y 1,2 puntos respecto al anterior resultado, en unas elecciones que llegan después de que el PP ya hubiera ganado las anteriores.
La dependencia de Vox, además, se ha intensificado: de necesitar seis 'síes' ha pasado a requerir ocho. Y, a diferencia de lo ocurrido en Extremadura, el PP no supera a toda la izquierda en conjunto ni tampoco suma más que el segundo y el tercero a la vez.
La foto general deja a Guardiola con nueve puntos y tres diputados más que Azcón, en dos parlamentos autonómicos de tamaño similar (67 escaños en Aragón y 65 en Extremadura).
Sin embargo, tanto Aragón como Extremadura comparten horizonte político: el PP sigue dependiendo, en mayor o menor medida, del papel de Vox para asegurar la gobernabilidad.
Tercera cita: Castilla y León
En breve, el 15 de marzo, tendrán lugar los terceros comicios de este ciclo electoral por capítulos: las autonómicas de Castilla y León. Llegan con la derecha de nuevo pendiente de cómo se reordenan sus votantes, tras el precedente del auge de Vox en Extremadura y Aragón. Se anticipan por tanto campañas más duras y con menos margen para las mayorías claras.
