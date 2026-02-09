Vox pedirá "consejerías con acción política y presupuesto" para entrar en el Gobierno de Aragón

Vox ya exige al PP. La ultraderecha es consciente del poder asimilado este domingo en las elecciones de Aragón y ya se plantea en el nuevo Gobierno de Aragón que conforme Jorge Azcón en los próximos meses. En boca de su portavoz nacional, la ultraderecha ha solicitado "consejerías con acción política y presupuesto" en el futuro Ejecutivo autonómico, en el que Vox quiere tener una presencia importante tras doblar sus escaños en Aragón.

"Nosotros queremos gobernar". Así ha resumido José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, la intención con la que su partido ha afrontado las elecciones de Aragón y con las que pretende afrontar la negociación para componer el nuevo Ejecutivo aragonés. Ha admitido que "por desgracia, todavía" no depende de Vox la formación de ese Gobierno autonómico y ha señalado que Azcón "tiene que entender" el mandato de las urnas. Vox ha llegado este 8F a los 14 diputados, el doble de los que cosechó en mayo de 2023, y tiene ahora mucha más fuerza para condicionar los próximos pasos del PP en la comunidad.

La ambición de Vox en las negociaciones es clara. Preguntado por las consejerías o por repetir en la vicepresidencia (Alejandro Nolasco lo fue durante once meses), Fúster ha asegurado que esperan obtener "lo que se pueda", pero en departamentos "con estructura y presupuestos". Las peticiones, según el portavoz de la ultraderecha, las peticiones son "razonables" y parecidas a las que llevan exigiendo en Extremadura desde hace unas semanas.

Vox analiza las elecciones

El portavoz nacional ha asegurado desde Madrid que "convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino". Y, en línea con lo expresado ayer tanto por Alejandro Nolasco como por Santiago Abascal, ha asegurado que "los aragoneses dijeron que quieren el doble de Vox". "El sentido común se va abriendo paso y los aragoneses han premiado la coherencia, decimos lo mismo en Extremadura y Aragón", ha defendido el portavoz de la ultraderecha desde Madrid.

Además, ha relatado la treintena de municipios aragoneses en los que Vox ha pasado a ser primera fuerza, por primera vez en la historia. Y también ha enumerado todos los municipios de Aragón en los que Vox ha 'sorpassado' al PSOE, ya municipios de mayor tamaño como Ricla, Cuarte de Huerva, Castejón del Puente, Plasencia de Jalón, Adahuesca, o Jaraba, entre otros muchos.

"Vox no ha venido a gestionar la decadencia, ha venido a combatirla", ha defendido el portavoz de la ultraderecha, que ha vaticinado que "allí donde se convoquen elecciones" subirán sus resultados.

"Si mañana mismo, el señor Azcón quiere sentarse a hablar, no hace falta esperar a nada más. Nosotros pedimos lo mismo de siempre: combate contra la inmigración ilegal desordenada, bajadas de impuestos... El señor Azcón lo sabe de maravilla", ha recalcado. Y, para dialogar sobre un presupuesto, condición que ha planteado Azcón para garantizarse la investidura, ha pedido negociar "los 5.000 folios del presupuesto, uno a uno, no los 30 folios que presentó en su día".