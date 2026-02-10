Feijóo justifica el adelanto electoral en las comunidades donde no se han podido aprobar presupuestos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha defendido la convocatoria de elecciones en las comunidades de Aragón y Extremadura, argumentando que la falta de un acuerdo presupuestario hace inviable la gobernabilidad. Según Feijóo, tras ganar las elecciones en ambos territorios, el PP se encontró con el rechazo frontal del Partido Socialista y Vox a sus cuentas públicas, lo que agotó la posibilidad de seguir gobernando con presupuestos prorrogados: "En la España que conocimos hasta hace siete años, siempre que no se aprobaba un presupuesto se convocaban elecciones, porque el presupuesto, dice la Constitución, se puede prorrogar un año, pero no indefinidamente", ha explicado el líder nacional del PP, que este martes está en Valencia como invitado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que celebra su asamblea anual en el Roig Arena. Un evento al que también han asistido el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Durante el coloquio que ha tenido lugar tras la asamblea, Feijóo ha recordado que la tradición democrática en España dictaba que, ante la incapacidad de aprobar un presupuesto, se debía devolver la voz a los ciudadanos.

Feijóo ha aprovechado, asimismo, para criticar la gestión económica actual, señalando que la elevada inflación y la falta de ajustes en el IVA y el IRPF están perjudicando el poder adquisitivo de los españoles.

