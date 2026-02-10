Feijóo, tras el resultado de Aragón: "El voto del cabreo hay que ponerlo a trabajar"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reflexionó este martes de manera más distendida sobre el resultado de las elecciones autonómicas de este domingo en Aragón, en las que el popular Jorge Azcón ganó pero perdiendo ligeramente porcentaje de apoyo y representación, dos escaños menos que los obtenidos en 2023, mientras que Vox dobló su número de diputados en las Cortes regionales. En un coloquio en la Asamblea de Empresarios de Valencia celebrado en la capital del Turia con el director de esta institución, Diego Lorente, el líder de la oposición aseguró que "la gente ya no vota sobre cuestiones objetivas, hay mucha emoción en el voto, hay mucho cabreo en el voto, hay mucho enfado en el voto", sentenció.

Aunque justo a continuación, tras analizar así unos comicios con un 17% de voto a los de Santiago Abascal y casi un 3% a la candidatura de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, que se quedó al borde de obtener un escaño, Feijóo matizó: "El problema es que el enfado no gobierna, gobiernan las mayorías; y el voto de cabreo hay que ponerlo a trabajar, porque si no, va a producir más cabreo". El presidente de los populares pidió, por ello, que ese sentimiento que estaría detrás de muchos sufragios se utilice para "solucionar los problemas de la gente" y "mejorar la convivencia", así como la "decencia" de los representantes públicos.

En un coloquio que por la idiosincrasia del anfitrión versó más sobre cuestiones económicas y empresariales, el líder del PP lanzó este mensaje velado a la extrema derecha. Todo ello en pleno proceso de negociaciones en Extremadura, donde se celebraron elecciones el pasado 21 de diciembre, e igualmente la presidenta popular en funciones de la Junta, María Guardiola, depende de Vox para revalidar su cargo, y cuando se va a iniciar un proceso parecido en Aragón.

Feijóo, por otra parte, volvió a elevar notablemente el tono contra Pedro Sánchez, la víspera del primer pleno parlamentario del año que les enfrentará de nuevo en el hemiciclo, este miércoles, en principio una comparecencia monográfica sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y el caso del Rodalies en Cataluña. "Nunca hemos tenido un presidente de esas características ni con estas circunstancias", aseveró. Uno, remarcó, "al que le interesa dividir y vive de ello, que construye un muro y ha perdido las elecciones", sentenció. "Estamos innovando", ironizó el líder conservador ante una audiencia compuesta por empresarios valencianos -incluido Juan Roig, al que saludó como propietario del edificio que albergaba el coloquio-, ante los que denunció una "decadencia" que a su juicio ya "se empieza a notar" en nuestro país.

El líder del PP, como en muchas otras ocasiones, enarboló la autoridad de antiguos dirigentes del PSOE, empezando por el expresidente Felipe González, así como la del exvicepresidente Ramón Jáuregui o al exministro Jordi Sevilla, que se han pronunciado de manera crítica con su partido tras el mal resultado de Pilar Alegría en Aragón. Y lo hizo para acusar a Sánchez de haber "expropiado" el centenario partido. "Esto no es el Partido Socialista, esto es otra cosa", sentenció al respecto, denunciando la falta de "política de Estado" en el Gobierno central, que a su juicio solo reside en su propia formación.