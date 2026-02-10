Mañueco recuerda que Vox ya tuvo responsabilidades de gobierno y fue un "fracaso"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho este martes que Vox ya tuvo "responsabilidades reales" de gobierno en su Comunidad y en otras y que "sus políticas fueron un fracaso, a veces sonoro".

En un desayuno informativo organizado en Madrid por el diario 'La Razón', el presidente ha recordado en concreto que en su Gobierno de 2022 Vox tuvo, entre otras responsabilidades, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pero "cuando vinieron mal dadas con los agricultores y ganadores salieron corriendo".

"En Castilla y León Vox ya ha tenido responsabilidades de gobierno y, o no han querido, o no han sabido gestionar", ha contestado Mañueco a quienes ahora proponen volver a darles esas tareas, aunque sin cerrar la puerta a posibles acuerdos tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo, en función de lo que decidan los votantes de Castilla y León.

A su juicio, lo que hay que preguntarse es si Vox quiere entrar en el Gobierno y si cuenta con personas preparadas para gobernar y, respecto al candidato de la formación de Santiago Abascal a la Presidencia autonómica, Carlos Pollán, se ha limitado a señalar que no dejó la Presidencia de las Cortes tras la ruptura del pacto entre ambos partidos y que su relación ha sido "institucional" y "correcta".

Fernández Mañueco ha defendido en su intervención en varias ocasiones que su objetivo es ganar las elecciones y que para él "lo mejor es un Gobierno en solitario con un pacto parlamentario", aunque puestos a hacer "política ficción" ha apuntado que en unas posibles negociaciones con Vox propondría hablar de las cuestiones que son competencia de la Comunidad autónoma y no otras y exigiría un Gobierno o un pacto parlamentario "que dure cuatro años" y "no esté pendiente de las encuestas".

El candidato del PP a la reelección en las autonómicas de dentro de cinco semanas ha dejado claro que él va a llevar el peso de la campaña, aunque "el otro peso" va a ser el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y que también participarán otros presidentes autonómicos, entre los que ha mencionado a la madrileña Isabel Díaz Ayuso y al gallego Alfonso Rueda.

"2.248 mitines dan para mucha gente", ha comentado Mañueco, que ha precisado que "lo importante más allá de quién venga" es el mensaje que van a trasladar: "Tenemos que hablar en Castilla y León de Castilla y León".

En presencia, entre otros, del secretario general del PP, Miguel Tellado, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Fernández Mañueco ha subrayado que estas elecciones "van de Castilla y León; este partido se juega exclusivamente en Castilla y León". EFE