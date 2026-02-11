El chófer de la empresaria que afirma haber entregado dinero a Ferraz confirma ante el juez que llevaron bolsas con tacos de billetes de 50 euros

Álvaro Gallego, que fue administrador y socio único de Petrolara 2016 S.L. --una de las empresas investigadas en el caso hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional-- ha reconocido este miércoles ante el juez Santiago Pedraz que en una ocasión acompañó e hizo de chófer a la empresaria Carmen Pano hasta la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para hacer entrega de dinero en efectivo.

Según su testimonio, desconocía la cantidad total entregada ese día que, según ha confesado Pano en otras ocasiones, fue de 45.000 euros. No obstante, afirma que pudo ver el dinero que iba en las bolsas: billetes de 50 euros organizados en tacos de 5.000 euros cada uno.

Según fuentes jurídicas presentes en su declaración a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Pano entró con una bolsa marrón en cuyo interior estaban las bolsas blancas con los billetes y estuvo dentro de la sede socialista unos quince minutos.

La identidad del chófer fue desvelada por la propia Pano durante su declaración en el caso Koldo del Tribunal Supremo como la persona que la llevó en su coche una de las dos veces que acudió a entregar un total de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE.

