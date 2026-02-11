Feijóo avisa de que frenará al regularización de migrantes y Sánchez le exige la dimisión de Ayuso por el caso de acoso en Móstoles

Las más de seis horas de comparecencia en las que el presidente del Gobierno ha dado explicaciones sobre la situación del sistema ferroviario y ha recibido los ataques de la oposición y los avisos de sus propios socios no han sido suficientes para Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Durante el cara a cara de la sesión de control, el líder del PP ha avisado de que, si llega a la Moncloa, frenará la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno y el jefe del Ejecutivo le ha replicado echándole en cara el presunto caso de acoso en el PP de Móstoles, por lo que ha exigido la dimisión de la cúpula popular madrileña, entre la que está Isabel Díaz Ayuso.

Tras un pleno bastante bronco, en el que Feijóo ha llegado a vaticinar que el Ejecutivo tendrá que enfrentar responsabilidades penales por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Sánchez ha dejado claro que su Gobierno ha sido transparente y ha comparecido ante la Cámara -Óscar Puente lo ha hecho ante el pleno del Senado y ante la comisión de Transporte del Congreso-. Eso, sumado a los datos de empleo, le ha servido a Sánchez para dejar claro que su Ejecutivo es "responsable".

En un intercambio cruzado de acusaciones en el que ambos dirigentes han hecho oídos sordos de los reproches del otro, el presidente del Gobierno ha aprovechado para echar en cara a los populares el presunto caso de acoso sexual denunciado por una concejal del PP contra el alcalde popular de Móstoles. "Ustedes todavía están a tiempo de exigir la dimisión de la cúpula del PP de Madrid y del alcalde de Móstoles. De lo contrario dejarán de dar lecciones y darán vergüenza", ha dicho, señalando directamente a Díaz Ayuso.

Las críticas

Minutos antes, Feijóo ha arremetido contra Sánchez por no dejar de "mentir" y ha denunciado cuatro cuestiones relacionadas con el Gobierno. Primero, ha dicho que "eliminará" la propuesta de financiación autonómica pactada con ERC por sustraer recursos del sistema de salud, pese a que se incrementan los ingresos de todas las comunidades para hacer frente a los servicios públicos. Después, ha cargado contra la legalización de migrantes anunciada por el Ejecutivo, asegurando que no va a "devaluar ser ciudadano español" y que frenará estas propuestas.

En tercer lugar, ha criticado la intención del Gobierno de prorrogar la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional, llegando a decir que él no va a "confundir a los necesitados con los aprovechados". Y, por último, ha arremetido el incremento de presupuesto del programa de RTVE 'La Revuelta', denunciando que ese dinero no se destine a la investigación contra el cáncer, pese a que ambas cuestiones no tienen nada que ver.

