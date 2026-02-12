ASAMBLEA DE MADRID
Ayuso defiende la Medalla Internacional a EEUU: "No se da a un gobierno, se da a una nación"
"La ultraizquierda y la izquierda de esta cámara no me van a acomplejar", asegura la presidenta madrileña en la Asamblea regional
Víctor Rodríguez
Tras la polémica surgida en torno a la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos en un momento de endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido firmemente la decisión en la Asamblea de Madrid. "Le vamos a dar una medalla a los Estados Unidos. No se le da a un gobierno, se le da a una nación por sus 250 años de independencia", ha recalcado en su intervención en la sesión de control en la cámara regional.
"Esa medalla va a una nación, esté en un gobierno o esté en el otro", ha insistido. "A una nación compuesta por votantes republicanos, votantes demócratas o por no votantes", ha afirmado no sin dejar de enviar un recado al Ejecutivo central al justificar la concesión "porque no se pueden romper los puentes atlánticos porque un Gobierno que ni siquiera da explicaciones en el Congreso de los Diputados haya decidido aislarnos ante el mundo y solamente llevarse bien con Hamás".
"La ultraizquierda y la izquierda de esta cámara no me van a acomplejar, porque soy una mujer libre que defiende los intereses de la Comunidad de Madrid con valentía y con compromiso", ha remachado.
La respuesta ha llegado a pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha inquirido sobre la imagen que la presidenta proyecta de la Comunidad de Madrid. "La nuestra es la del turismo, la de los grandes eventos", ha replicado Ayuso, que ha recurrido a las manifestaciones propalestinas en la Vuelta Ciclista a España. "Tirarle ladrillos a los policías, quemar contenedores y casas okupas es la imagen del Madrid que ustedes desean y nosotros no", ha proclamado.
Ayuso ha retomado uno de sus argumentos, el de la "tristeza" que achaca a la izquierda regional. "Frente a un Madrid como el suyo, nosotros extendemos la alegría y ustedes solamente la tristeza. Son unos tristes y unos frustrados". Argumento que han coreado los diputados de su bancada. "Digan conmigo", ha invitado la presidenta madrileña. "Son unos tristes", han exclamado al unísono los parlamentarios populares.
