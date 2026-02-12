El tribunal rechaza las recusaciones planteadas por la defensa de Koldo, que plantea un careo con Aldama y el uso del polígrafo

La vista que se celebra este jueves en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, exigida por la ley de forma previa al juicio que se celebrará contra ellos por el pelotazo en los contratos de mascarillas para el Ministerio de Transportes, ha comenzado con la aportación de una nueva prueba por parte de la Fiscalía.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pide que se tenga en cuenta el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la causa por el fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, que apunta la existencia de dádivas obtenidas por Ábalos a cambio de favorecer una licencia para Villafuel, una de las empresas vinculadas al comisionista. La defensa de Aldama se opone a esta nueva prueba al considerar que lo que investiga el juez Santiago Pedraz sobre el fraude de IVA en la Audiencia Nacional no tiene nada que ver con la causa del Supremo.

Víctor de Aldama, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Además, y con respecto al delito de malversación de los que se les acusa, el fiscal insta que se ofrezcan acciones como perjudicadas a las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que presuntamente se "enchufó" a la que fuera expareja del exministro Jésica Rodríguez en consonancia con la responsabilidad civil que se exige al exministro y a Koldo por el perjuicio económico que estos contratos causaron a ambas entidades. Por otra parte, Luzón ha renunciado a la comparecencia como testigos del hijo Víctor Ábalos, hijo del procesado Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama, algo que apoya tanto la defensa de este último como la acusación popular.

Recusación del tribunal

Por su parte, la defensa de Koldo ha iniciado su intervención solicitando la recusación de cinco de los siete magistrados que conforman la Sala. Quiere que se aparten el presidente Andrés Martínez Arrieta y también Manuel Marchena, Eduardo de Porres y Andrés Palomo, a los que considera "contaminados" por haber formado parte de la sala de admisión de este procedimiento. Añade a Julián Sánchez Melgar, puesto que fue fiscal general en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy y considera que ello entra en colisión con su imagen de imparcialidad, "pues evidencia una manifiesta afinidad" con el PP, que ejerce la acusación popular en la causa.

Tras un breve receso, el presidente del tribunal ha rechazado el intento de apartarles por extemporáneo, ya que la composición de la Sala -- salvo los últimos cambios de última hora por la baja médica de Ana Ferrer-- era conocida por la defensa de Koldo desde el pasado 14 enero.

MADRID, 12/02/2026.- El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo este jueves, para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro y su exasesor Koldo García por los contratos de mascarillas, que pretenden que ahora se celebre en la Audiencia Nacional.-EFE/ JJ Guillén POOL. Pool EFE / JJ Guillén / EFE

La letrada de Koldo García también ha solicitado al tribunal que autorice un careo de su cliente con el empresario Víctor de Aldama, e incluso ha pedido que se someta a García a un polígrafo para determinar la veracidad de sus declaraciones, una posibilidad que ha rechazado el letrado del comisionista, José Antonio Choclán.

A lo largo de su intervención, la abogada del exasesor ha argumentado en contra de la competencia del Tribunal Supremo para a su cliente una vez que Ábalos dejó de ser diputado, y por lo tanto aforado antes este órgano. Considera además que esta cuestión merecería un nuevo receso de la vista para resolverla, ya que si prospera no tendría sentido seguir con el trámite en el alto tribunal. A juicio de esta parte carece de sentido que la competencia del Supremo se mantenga en base a una decisión adoptada en diciembre de 2014 -- juzga el mismo tribunal que dicta la apertura de juicio oral--en relación con otro asunto que no tiene nada que ver con esta causa.

Igualmente, De la Hoz ha argumentado en favor de la nulidad del proceso por vulneración de derechos fundamentales de Koldo García por la reiterada negativa de la justicia a devolverle los dispositivos que le fueron incautados en el momento de su detención, en febrero de 2024. "No tengo posibilidad de hacer contrapericial (de los informes de la UCO) si no me hacen entrega de los dispositivos", ha manifestado, señalando que ello le causa indefensión.

Por su parte, el nuevo abogado de Ábalos, Marino Turiel --que le defiende tan solo desde el pasado 13 de enero-- coincide con la defensa de Koldo García en la falta de competencia del Supremo para juzgar al exministro una vez dejó su acta de diputado. El letrado ha argumentado sobre la situación de Ábalos como diputado suspendido, que le dejó en una situación de "paria" en el Congreso y que por ello acabó renunciando al escaño, y que por ello no se buscaba una estrategia para aplazar este juicio, que le perjudica porque la sentencia que dictará el Supremo no podrá recurrirse a ningún órgano superior.

Susana Polo

Poco antes de comenzar la vista, el tribunal ha anunciado un nuevo cambio en la composición del mismo, al dar la entrada de la magistrada Susana Polo en sustitución de Vicente Magro Servet, "que tiene señalados en fechas próximas un recurso de casación con varios penados en prisión, de vencimiento cercano, y otros dos de especial trascendencia en atención a la materia y complejidad".

De esta forma, los miembros del tribunal serán el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández. En otra providencia, el tribunal de la causa de las mascarillas ha desestimado la solicitud de la representación de Santos Cerdán de personación en la audiencia preliminar señalada para este jueves.

Cuestión prejudicial ante el TJUE

Por otra parte, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que le reclama que se plantee al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras cuestiones prejudiciales, "si es compatible con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que alude al derecho al juez predeterminado por la ley) que un tribunal supremo nacional mantenga su competencia para juzgar en primera y única instancia a una persona que ha perdido su condición de aforado (diputado)". La defensa de Ábalos ha presentado una solicitud similar, argumentada en un total de 7 cuestiones prejudiciales, según ha informado al inicio de la vista el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

Víctor de Aldama, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Como segunda cuestión la defensa de Koldo García pide que se pregunte si la competencia del tribunal se fundamente "en un criterio interpretativo contenido en un acuerdo no jurisdiccional interno, en lugar de en una previsión legal expresa que determine de forma clara e inequívoca su competencia para enjuiciar a la totalidad de los investigados". En este caso, la letrada se refiere a las normas del Tribunal Supremo, que establecen que la competencia del alto tribunal se mantiene tras dictarse el auto de apertura del juicio oral pese a la dimisión del parlamentario.

Con esta petición, la letrada asturiana pretende, según especifica el escrito, que se suspenda "el presente procedimiento hasta la resolución de la cuestión prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Hechos y prisión

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y Koldo García los delitos de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos por los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, que obtuvo contratos de mascarillas de administraciones gobernadas por el PSOE por un valor de 53 millones de euros. Al empresario le achaca solo los tres primeros delitos.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, además de la imposición de multas por algo más de 3,9 millones de euros. Sin embargo, al tercer integrante del grupo criminal, Víctor de Aldama, se le aplica la atenuante de confesión para reducir su petición de cárcel hasta los siete años y unos 3,7 millones de multa. Mientras Ábalos y el exasesor acudirán al Tribunal Supremo desde la madrileña cárcel de Soto del Real, pues permanecen en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, Aldama lo hará en libertad.

Noticias relacionadas

La audiencia preliminar o turno de intervenciones que antes se regulaban en el artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ahora, después de la reforma de 2025, se establecen en el artículo 785. En este precepto se especifica que "el juez, jueza o tribunal convocará al fiscal y a las partes a una audiencia preliminar en la que podrán exponer lo que estimen oportuno acerca de la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas".

Suscríbete para seguir leyendo