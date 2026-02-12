El PSOE niega la abstención pero ofrece diálogo a Guardiola: "Nos puede llamar y nos sentamos"

El presidente de la gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado este miércoles que "no ha habido una petición de abstención" de cara al debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, y en cualquier caso no lo ve posible porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no lo permitiría". "Al PSOE no le han llamado para proponer ninguna abstención ni nada; a partir de ahí, nos puede llamar y nos sentamos", ha asegurado.

En declaraciones a los medios en Olivenza, Quintana ha reiterado que el PSOE "es la alternativa" a la derecha, pero ha mostrado su disposición a reunirse con el PP si reciben la llamada. A su juicio, "el problema es que esto no se decide en Mérida", al igual que no se decidió en Extremadura adelantar unas elecciones "que luego le han salido mal al señor Feijóo".

Guardiola, "nerviosa"

"Ahora el señor Feijóo con Vox negocian en Madrid, las declaraciones son en Madrid o en Barcelona o no sabemos dónde, pero nunca en Extremadura", dice Quintana, que insiste en que en el PSOE no tienen "constancia ninguna" sobre las posibles conversaciones porque "no hay transparencia".

La sesión de investidura se celebrará como muy tarde el próximo 3 de marzo y ante la falta de avances en el pacto con Vox, los socialistas ven "nerviosa" a Guardiola. Tanto, que "la contradicción está en sus propias declaraciones", cuando primero dice que ha llamado para pedir la abstención y después asegura que "nunca pactará con este PSOE".

A juicio de Quintana, Feijóo solo contempla una opción, que es negociar con Vox, y nunca "autorizaría" a Guardiola a llamar al PSOE de Extremadura. No obstante, el líder de la gestora ha considerado que la presidenta en funciones "puede dejar de ser la única opción si esto se encalla": "A ver si Vox va a empezar a decir que cambien a la candidata", ha advertido.

Abstención "imposible"

Quintana se ha pronunciado así después de que este pasado martes, Guardiola confirmara al presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, que se presentará a la investidura pese a no contar con los apoyos suficientes. No hay avances con la formación de Santiago Abascal por sus "desproporcionadas" exigencias y tampoco entendimiento con el PSOE, que niega la abstención porque, a juicio de Guardiola, "no ha entendido el resultado de las urnas".

"Yo, si el PSOE de Extremadura son muchos PSOE y están divididos y entienden que no han sido llamados, no es mi culpa ni mi responsabilidad. Yo he hecho las llamadas a las personas que las tenía que hacer y he pedido la responsabilidad que creo que tienen que tener, y la la altura política en un momento como este, donde la región necesita que todos rememos a favor", dijo tras asegurar que había contactado tanto con Miguel Ángel Gallardo como con José Luis Quintana.

El PSOE encuadra esas llamadas en la "normalidad democrática" y Quintana ha repetido este miércoles que "en ningún caso Guardiola dijo: pido al PSOE que se abstenga". La polémica generada, de eco nacional, ha llevado a Génova a dejar claro que "la abstención es imposible" y que la única opción a explorar, en territorios como Extremadura y Aragón u otros, es "analizar el contexto político con Vox".